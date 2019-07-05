睡不好血压高 快调整这些生活细节

广东省名中医、广东省第二中医院心血管王清海教授

在心血管专科门诊，经常有患者连声追问：“我的高血压与睡眠不好有关系吗？”“是因为高血压，我才会睡得越来越差吗？”“睡不好+血压高，该怎么办？”……

广东省名中医、广东省第二中医院心血管王清海教授指出，睡不好确实会导致血压飙升，除了要调整好睡眠规律、保持心情舒畅外，更多生活细节的调整尤其值得注意。

文/广州日报全媒体记者何雪华 通讯员李朝、赵志玥

病例：不足3小时睡眠导致高血压

57岁的王女士向王清海求诊时整个人状态很差，面色无华且疲态尽显，帮她一量，诊室血压为156/88mmHg。“我没有高血压病史，父母也没有血压问题，就是体检发现血压太高，医生让我来的。”王女士说。

进一步追问情况时，王女士才说起，自己已经有将近10年的失眠困扰，每晚睡眠时间不足3小时，入睡困难、睡后易醒、醒后难以入睡甚至彻夜难眠。查体时发现，她已经出现头晕、头痛、颈项不适、神疲乏力、口干等临床症状。

难道睡不好还会影响血压吗？王女士很是不解。

分析：血压变异与睡眠障碍呈正相关

王清海指出，很多人听说过“日出而作，日落而息”，这里面对人体的科学道理在于，睡眠是人体正常的生理需要，可消除疲劳、提高免疫力、恢复机体良好的功能状态，在人体新陈代谢、神经体液调节中发挥着重要作用。

当机体正常的睡眠与觉醒节律的交替出现紊乱，在适宜的睡眠环境中无法正常进行睡眠时，便会导致睡眠障碍，也就是人们常说的失眠。

医学资料研究表明，睡眠时间缩短，可增加高血压的患病风险，同时合并失眠的高血压患者血压变异性增大，其血压变异程度与睡眠障碍严重程度呈正相关。

事实上，心血管病门诊里，经常可以见到长期睡眠不好与其高血压的发生有密切关系的患者。

治疗：晚餐清淡11时前睡觉

根据临床观察，王清海认为，多数失眠的基本病因在于情志不遂，心有牵挂，肝气郁结，气郁化火，或者年老体弱，久病伤血，心血不足。

因此，治疗与之相关的的高血压，首先当然是做好睡眠规律的调整、保持情志舒畅。

第二点也非常重要，即调整好与睡眠相关的生活细节，包括：

晚餐尽量食用清淡、易消化的食物，且晚餐尽量不要吃得过饱。

睡前不要饮用浓茶、咖啡等刺激性的饮品。

把手机放在卧室以外的地方。

戒烟、限酒，增加运动量。

每天尽量在晚上11时之前躺在床上，睡前可以听听轻音乐来舒缓紧张焦虑的精神状态，创造良好舒适的睡眠环境等。

他特别提醒，大多数失眠是可以改善的，但如果调整无效，要及时求助医生，可通过清泻肝火、滋阴养血安神等方法帮助解决失眠问题。失眠解决了，对于预防和治疗高血压有很大好处。