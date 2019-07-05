益生菌最爱五个字：粗、色、素、淡、苦

众所周知，益生菌有助维持和改善健康，但是它们要想发挥作用，需要保证一定的活性和数量。做到以下几个字，能让益生菌“健康有活力”。

粗。益生元作为益生菌喜欢的食物，具有促进益生菌增殖、改善肠道菌群等保健功能，目前市场上公认的益生元有低聚果糖、抗性糊精、乳果糖、菊粉、低聚半乳糖等。但是日常饮食中，并不建议盲目补充上述几种益生元，更推荐从食物中获取。一日三餐中如果能有充足的富含膳食纤维的食物，也能给益生菌提供它们喜欢的“益生元”，比如，粗粮、杂豆、薯类等口感“粗”的主食、各种新鲜果蔬、富含膳食纤维的坚果种子等。养成经常吃这些食物的习惯，不仅能获取均衡的营养，也是益生菌所喜欢的。

色。有研究发现，花青素是一种潜在的益生元，能够被肠道益生菌利用，不仅能促进益生菌增殖，还能抑制沙门氏菌、金黄色葡萄球菌等致病菌。吃哪些食物可以获得花青素？简单来讲，颜色鲜艳的水果蔬菜中花青素含量相对丰富，比如紫甘蓝、蓝莓、草莓、樱桃等。另外，紫米、黑米等有颜色的杂粮也是花青素的良好来源。

素。吃的肉类食物太多，肠道中未能完全消化的蛋白质就可能被肠道有害菌发酵，破坏肠道菌群的稳定状态，并且增加结直肠癌的发病风险。所以，大家不要贪吃动物性食物，膳食还是以素食为主。

淡。一项研究发现，长时间的高脂饮食（饮食中靠脂肪提供的能量超过每天摄入总能量的 40%），会让肠道内有益菌数量减少、有害菌数量增加。另外，高盐饮食不仅会导致心血管疾病和加重肾脏负担，也会直接损伤肠道菌群。所以为了减少对益生菌的伤害，饮食要做到少油低盐。

苦。苦瓜等苦味蔬菜具有微弱的杀菌作用，尤其对条件致病菌具有抑制作用。在中医看来，这类食物有清热解毒的功效。从西医角度讲，就是能消除低度炎症。但不提倡大量吃有苦味的食物，以免带来不适。当然，大多数人能接受的微苦食物问题不大，比如苦瓜、芥菜、茶叶、柚子、咖啡、可可等。有些人吃苦味食物会感到清爽，但有些人则会腹泻、呕吐等，所以要顺应身体的感受，不可盲目吃“苦”。

总而言之，高脂、高盐、高糖都不利于益生菌的生长繁殖，并且过高的温度、不适合的pH值（比如乳酸菌这类益生菌更喜欢酸性环境），也对益生菌的生长繁殖不利。另外，抗生素对肠道内的致病菌和益生菌会一视同仁地进行消灭。所以如果总是不加节制、不规范地滥用抗生素，肠道益生菌自然也会受到伤害。