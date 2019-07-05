带状疱疹不及时治 当心遗留神经痛

带状疱疹俗称“生蛇”。广州市红十字会医院中医科专家介绍，引起带状疱疹的和引起水痘的是同一种病毒，可以深度潜伏几年到几十年，当身体免疫系统松懈时就容易发病。得了带状疱疹不及时治疗，容易后遗神经痛，影响日后生活质量。

免疫力低时容易发病

广州市红十字会医院中医科主任医师吴艳华介绍，带状疱疹是一种皮肤上出现成簇水疱，呈带状分布，让人感到痛如火燎的急性疱疹性皮肤病。

带状疱疹的皮疹多数发生于身体一侧，不超过身体正中线，但有时在患部对侧也可能出现少数皮疹。皮损好发于腰肋、胸部、头面、颈部，亦可见于四肢、眼、鼻、口等处。

现代医学认为，带状疱疹与水痘为同一种病毒，即由水痘-带状疱疹病毒所引起。在初次感染这种病毒后，有的人会出水痘，有的人虽然暂时不发病，但病毒会潜伏在神经节内，当人体抵抗力下降时，病毒被“激活”、生长繁殖，侵犯相应神经而发病。

在实际生活中，一般健康人接触带状疱疹患者是不会致病的。在带状疱疹结痂后，一般也是没有传染性的。但是对于处于急性期、正在出水疱的患者来说，抵抗力低下的老人、孕产妇及婴幼儿接触患者，就可能会发病。“过去曾发生过水痘或带状疱疹、接种过水痘疫苗，感染几率会大大减少。如果未曾患过水痘，也没有接种过水痘疫苗，就尽量不要接触带状疱疹患者的水疱。”吴艳华说。

可能不只是“痛一场”

市红十字会医院中医科副主任医师王海红介绍，带状疱疹一般在发病前会先有轻度发热、疲倦乏力、全身不适、食欲不振、局部皮肤灼热感或神经痛等症状。也有患者不会有前驱症状。

1~3天后，局部皮肤会出现红斑、丘疱疹、水疱，多数呈簇集状或带状分布，疱液澄清，疱壁发亮。2~5天内会不断有新的皮疹出现，几日后疱液变浑浊或者部分破裂形成糜烂面，最后干燥结痂，痂脱而愈。另外，还有一些病例会形成大疱，或者有血性液体的疱，少数病例只会出现红斑、丘疹。

带状疱疹不一定只是“痛一场”。年老体弱的病人、恶性淋巴瘤的患者，发病后几天内全身有可能出现类似水痘样的皮疹，常伴有高热，更可能并发肺脑损害，病情严重甚至可能致死。此外，有些患者带状疱疹可累及颅神经，可能表现为面瘫、咽痛、内耳道坏死等症状，严重者还可以并发脑膜炎、脑炎等。

治疗：主张中西医结合

专家表示，得了带状疱疹应尽早治疗，否则容易造成带状疱疹后遗神经痛，给日后生活质量造成一定影响。目前主张中西医结合治疗。西医治疗主要是抗病毒、止痛、营养神经治疗，严重者可以给予糖皮质激素治疗，外用阿昔洛韦滴眼液进行冷热湿敷，如果有继发性感染，可用百多邦等外涂。

而中医治疗方法较多，包括内服中药、火针疗法、红蓝光治疗、中药熏药治疗等，共同起到促进疾病痊愈的功效。