高血压老人要限盐增钾

有的老人认为“血压高，吃药就行了”，其实控制血压要从吃饭开始。

限制食盐摄入。钠盐可明显升高血压，增加高血压发病风险。钠盐摄入过多是我国高血压发病的主要危险因素，我国老年人多是盐敏感性高血压。调查显示，居民膳食中75.8%的钠来自家庭烹饪用盐，其次为高盐调味品。专家建议每日摄盐量小于6克，主要措施包括减少烹调用盐及含钠高的调味品（如味精、酱油）；尽量避免食用含钠盐量较高的加工食品（如咸菜、火腿）；建议烹调时尽可能用定量盐勺。不过，高龄老人也要注意不要因过度严格限盐而导致低钠血症。

增加钾摄入。钾的摄入不足，以及钠钾摄入比值较低，同样是我国高血压发病的危险因素。钾元素可帮助人体抵抗盐中钠元素所造成的血压升高和血管损伤。因此，专家建议每日钾摄入量为3.5~4.7克，主要措施包括多吃富含钾的食物，如苋菜、花生等；肾功能良好者可选择低钠富钾替代盐，不建议服用钾补充剂；肾功能不全者，补钾前需咨询医生。

平衡膳食，维持健康体重。老人可尝试DASH饮食，其在美国已被纳入为高血压教育计划手册。通过摄入高钾、高镁、高钙、高膳食纤维、丰富的不饱和脂肪酸，减少饱和脂肪酸饮食，有助于身体排走盐分（钠），从而降低血压。老人还需注意维持健康体重，不过要防止过快、过度减重，警惕营养不良及电解质紊乱。

限制饮酒。过度饮酒显著增加高血压的发病风险，另外酒精还会产生多余热量，在人体内转化为脂肪，从而升高血压。建议高血压老人不饮酒，如必须喝，就选低度酒。男性每日酒精摄入量≤25克、女性≤15克。纯酒精量（克）= 饮酒量（毫升）× 酒精度数（百分比）× 0.8。