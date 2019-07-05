热天腿脚发凉 当心动脉栓塞

天冷脚发凉正常，天热脚发冷就要小心是血管出了问题。记者从广东省第二人民医院获悉，76岁的李伯，不仅在30多摄氏度的炎炎夏日也觉得双脚发冷，而且走路没有多久就体力不支，腿也痛。更糟心的是，脚上的一个小伤口让整个脚趾都黑了。幸好，李伯的伤情被家人及时发现后，在该院介入科得到了成功救治，保住了脚趾。

30℃却觉得双脚发凉

76岁的李伯近半年来反复出现双脚冰凉，慢慢出现了下肢乏力，行走一段路后就要停下来休息，不时还会出现腿痛，行走距离也越来越短，从以前每次200米甚至缩短到了20米。不过，李伯觉得应该是上了年纪体力差，并没有引起重视。

最近一周，李伯的右下肢疼痛突然加重，足趾已经发黑、溃烂了。李伯的儿子赶紧送他到广东省第二人民医院就诊，接诊的介入科副主任医师李立恒详细检查发现，长期困扰李伯双腿的原因是下肢动脉硬化闭塞症，需要介入手术治疗。

严重的需截肢

下肢动脉硬化闭塞症是由于下肢动脉粥样硬化斑块形成，引起下肢动脉狭窄、闭塞，进而导致肢体慢性缺血，从而引起了双脚、双腿发冷。

李立恒介绍，该病70岁以上人群的发病率在15%～20%，其中约5%～10%的病人可发展为严重下肢缺血，甚至出现需要截肢的情况。

“几乎所有患者的症状都是由轻到重的表现：下肢冰凉、下肢乏力、下肢疼痛、下肢溃烂。当家里的老人表示下肢出现冰凉、麻木甚至疼痛等症状时，很多人会掉以轻心，以为不是什么大病，所以这类患者总是到最后出现烂脚才到医院就诊”。李立恒指出，这已经成为很多下肢动脉硬化闭塞症病例的共性问题，非常让人痛惜。

双脚发凉要警惕

事实上，很多病人在出现下肢缺血症状时往往心脑血管也存在严重缺血的危险，如果能提前、足够重视一些血管疾病的危险信号，及时到医院就诊检查，就可以做到早预防、早诊断、早治疗。

李伯就是因为常年的高血压导致了下肢动脉硬化闭塞症。

那么，下肢缺血的危险信号有哪些呢？李立恒表示，按照患者的临床症状由轻到重可分为四期，这个病的病程简单来说就是发凉、麻木、无力、跛行、疼痛、溃疡、坏疽。

Ⅰ期：轻微症状期，例如患肢怕冷、感觉麻木、行走易疲劳等。

Ⅱ期：间歇性跛行期。间歇性跛行是动脉硬化性闭塞症的特征性表现。跛行时间越长，行走距离越短，则动脉病变程度越重。

Ⅲ期：静息痛期。病变进一步加重，休息时也有缺血性疼痛，即静息痛。静息痛是患肢趋于坏疽的前兆。

Ⅳ期：即溃疡和坏疽期。患肢缺血加重出现肢端溃疡，严重者发生肢体坏疽，合并感染加速坏疽。

李立恒提醒，动脉硬化闭塞症的治疗原则是早发现、早治疗，避免坏疽。症状较轻的患者可选药物治疗，症状较重的间歇性跛行病人应以手术或血管腔内治疗为主。“目前利用血管腔内成形术(球囊扩张、支架植入)，患者都能取得较好的结果。”（记者何雪华 通讯员高龙）