阿尔茨海默病是一种神经系统退行性疾病，依靠目前的医学手段尚无法预防及治愈。近日，美国约翰·霍普金斯大学的一项新研究显示，较好的受教育经历可以延缓该疾病对日常生活的影响。

约翰·霍普金斯大学医学院神经学教授丽贝卡·戈特斯曼博士选取331名身体健康的中老年人，展开了为期20年的追踪研究。参试者中包括只接受过初、高中教育者和大学毕业者，他们定期接受认知能力测试和脑部扫描。通过扫描图可以得知他们大脑中含有多少斑块，这些斑块也是阿尔茨海默病的标志。调查结果表明，无论大脑中斑块的严重程度如何，受教育程度较高的人在记忆和语言测试方面的得分都比受教育程度较低者更高。值得关注的是，自身原本认知能力的高低对病情几乎没有影响。研究结论发表在《阿尔茨海默病杂志》上。

戈特斯曼博士说：“该研究不为证明因果关系，只为探寻一种趋势，其主要意义在于呼吁重视教育。每个人尽可能多地接收更多教育，以积累一定的认知储备，帮助阿尔茨海默病患者将认知功能维持得更久一些。”（江 越）