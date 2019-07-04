安宫牛黄丸，用对保命用错折寿

广东省人民医院中医科主任医师 闵存云

时下有种错误的做法，就是把急救药安宫牛黄丸当日常的养生保健药来吃，导致不少老年人的慢性病因此加重，严重者甚至要住院治疗。做为中医师，我们有必要给大家详细讲讲安宫牛黄丸的利弊。

“安宫牛黄丸”记载于《温病条辨》，是清代著名温病学家吴鞠通在当时温疫流行（相当于现代的烈性传染病爆发）的情况下创制的，用于治疗温热病，患者表现为高热、烦躁、神志不清等。原方由牛黄、郁金、犀角、黄连、朱砂、梅片、麝香、珍珠、山栀、雄黄、金箔衣、黄芩组成，所有药物研为极细末，加老蜜制成丸，每丸重量为一钱，用金箔包裹，再用蜡封护。因为犀牛、麝都是国家保护动物，不允许猎杀，现在的做法是用水牛角代替犀牛角，用人工麝香代替麝香；方中的牛黄是牛胆囊中的结石，药源非常稀少，现在多用人工牛黄代替。

安宫牛黄丸是中医“温病三宝”之一，有关厂家的说明书上已经标明其具有清热解毒、镇惊开窍的功效，用于治疗热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者。因此，本药被当成传统的中药急救品，主要用于以下几类疾病：

1.痰热型中风（包括脑出血和脑梗死）。对同时伴有高热、昏迷、躁动的病人最为适合。脑出血急性期的大多数病人都可以使用；脑梗死伴有脑水肿的病人可以适当使用，对减轻脑水肿有一定的作用。2.颅内感染（流行性脑炎、乙型脑炎等）出现意识障碍者。3.儿童重症肺炎、高热惊厥者。4.成年人中毒性痢疾、肺性脑病等伴有高热、神昏、抽搐等危象的急救。5.成年人高热不退，辨证属于热邪为主者。

必须强调，安宫牛黄丸是药品，不是保健品。人们养生的目的在于健康长寿，阳气是人体生命活动的原动力，阳气不足则阴阳不平衡，就会产生疾病。安宫牛黄丸是大寒之品，处方中的牛黄、水牛角、朱砂、黄连、黄芩、栀子、郁金、冰片都是清热解毒药，会损害人体的阳气，体质壮实的人临时使用可能影响不大，素体虚弱者长期使用本药的结果只有一种——“促命期”，也就是折寿。

安宫牛黄丸的毒副作用也不少。方中含麝香、冰片，气味芳香走窜，易消耗人体的元气，有损胎气，除孕妇不宜使用之外，多病、气虚者绝对不适合。内含的朱砂主要成分是硫化汞，雄黄的主要成分是硫化砷，过量、长期服用可产生重金属中毒等毒副作用，肝肾功能不全者不宜使用。因此，患者一定要在医生指导下使用安宫牛黄丸，不要自作主张的“每天刮一点吃”。

急症发作需用药时，高热神昏、中风昏迷、神志不清的病人，或中风后吞咽困难者，容易因为误吸而导致窒息或吸入性肺炎，最好通过鼻饲管给药，以免产生不良后果。神志清晰、没有吞咽困难者可以口服给药。

用法上，普通的高热病人，可以先服用半粒，无明显不良反应，且体温没有明显下降时，可于4~6小时后再服半粒，1天不宜超过2粒，连续用药最好不超过3天。脑出血且表现为热盛的患者，可于急性发作时先服用半粒，无明显不良反应，可于4~6小时后再服半粒，1天之内不宜超过2粒，连续用药最好不超过3天，3天后继续用基本已没作用了。脑梗死患者，可于急性发作时先服用半粒，无明显不良反应，可于4~6小时后再服半粒，1天之内不宜超过2粒，连续用药最好不超过2天，2天后基本没作用，还可能产生不良反应。如果病人无热象，更不宜多服，同时要加用扶正固本的药物，吴鞠通在使用方法中已明确指出“脉虚者人参汤下”。