肺动脉高压比很多癌症还凶险

受访专家：复旦大学附属中山医院心内科副主任医师 管丽华

有这样一群人，不动的时候和健康人一样，但一动起来就很疲劳，也无法做重体力活，爬一段楼梯就可能气喘吁吁、唇色青紫，他们就是肺动脉高压患者。《生命时报》记者在采访复旦大学附属中山医院心内科副主任医师管丽华时，她说肺动脉高压有时候比很多癌症还凶猛。

管丽华表示，肺动脉高压发病率并不高，但相对于冠心病、心力衰竭等常见心血管病来说，大家对它的了解很少。肺动脉高压指肺血管及右心室内的压力过高，导致右心衰竭，甚至致死的恶性肺血管疾病。正常情况下，肺循环的压力只有体循环压力的1/3，但肺动脉高压患者由于肺小动脉过度收缩、进行性阻塞，造成血液无法在肺动脉中自由流动，右心室不得不更努力地工作，迫使血液通过。随着时间推移，右心室的负荷会越来越大，并随之变大、衰弱，甚至停止正常功能。

肺动脉高压最初症状很轻微，进行正常体力活动时，会有呼吸短促、疲劳、胸痛、心跳加快等表现，随着病情恶化，患者可能会出现头晕、昏厥、下肢水肿、咳血、嘴唇或手指发蓝等问题。管丽华指出，肺动脉高压是一类疾病，分为特发性和继发性两类。前者目前尚未找到明确病因，后者则因先心病、慢阻肺、慢性支气管炎、肺气肿等诱发。一般，女性患者尤其是育龄期女性较多。另外，生活在高海拔、有毒品接触史和家族史的人也容易患病。

肺动脉高压虽然“小众”，但病情来势汹汹、进展快、恶性程度高，被称为“肺血管的恶性肿瘤”，甚至可以说它比一些恶性肿瘤还凶险，且患者的日常生活会极大受限，有时甚至连走路都十分困难。

管丽华提醒，对付肺动脉高压，预防是关键。普通人群尤其是年轻女性不要乱吃减肥药，避免久坐引发下肢水肿。若出现胸闷、呼吸短促、头晕、晕厥、腿部或关节肿胀、嘴唇发紫、活动耐力下降（比如以前可以爬4~5层楼，现在只能爬1~2层）等，一定要马上就医，越早诊治越容易被控制。高危人群如先心病、结缔组织疾病、慢性肺栓塞或有家族史的人等，要积极治疗原发病，并定期做心脏彩超检查估测肺动脉高压。

已确诊患者日常则应加强几方面的健康管理。1.运动和康复训练。患者可在医生指导下根据心脏功能进行适当运动，来提高心肺耐力、活动能力与生活质量，但切记不要剧烈运动，以防加重病情。2.避孕。女性患者需要严格避孕。研究表明，女性肺动脉高压患者妊娠期死亡率高达30%~50%。3.预防感染。患者每年需要常规接种肺炎链球菌和流感疫苗，避免上呼吸道感染诱发心衰。4.心理治疗。肺动脉高压患者容易发生抑郁、焦虑等心理问题，家人要给予更多理解、支持，来增强患者战胜病魔的信心，这对病情恢复有很大帮助。若发现患者出现严重心理问题，应及时看心理医生。另外，要定期复诊，至少每3个月进行一次心脏功能检查。（记者 李丹妮）