出现这几个症状，警惕糖尿病的发生！

本期节目：糖尿病患者控糖同时亟需尽早护心肾

糖尿病是一个生活方式病，随着生活水平的提高，人们吃的越来越好，动的越来越少，造成了能量消耗的减少和摄入的能量增加，最终导致超重肥胖的人也越来越多。再加上社会发展得比较快，工作、生活压力也比较大，这些都是糖尿病患者快速增加的原因。正因此，糖尿病也被称为“富贵病”。

出现这些症状要警惕糖尿病的发生

餐前低血糖。这可能是糖尿病最早期的症状，比如一个人早饭吃的很饱，但还没到午饭时间就已经感觉饥肠辘辘了，这个时候如果不补充能量就会头晕、出汗，这实际上就是疾病的信号。

浑身乏力。很大一部分人尽管还没出现“三多一少”的典型症状，但其实血糖已经升高了，患者经常觉得浑身没劲儿，这是因为许多能量被排出了体外。

皮肤瘙痒。血糖轻度升高的时候会刺激神经末梢，导致皮肤瘙痒。有的女性还会出现外阴瘙痒。

视力模糊。这也是糖尿病的常见表现，当血糖浓度较高时，会影响到眼内晶状体的调节功能，导致看东西时模糊不清。

有的患者还会表现为伤口愈合能力下降，皮肤被蚊虫叮咬以后都不容易好。

病人喝得多、吃得多，为什么还会出现消瘦呢？

体内70%的能量供给来自于糖类，也就是碳水化合物。人体排出大量的水分和能量后，机体会选择消耗一些其他功能物质来提供生命所需。其中，最主要的物质就是脂肪，脂肪被分解以后提供能量，保证日常工作、生活正常运转。但是，外在表现就是人会显著消瘦。

久而久之的脂肪分解，不仅引起消瘦，随之而来的另一个风险是酮症酸中毒。不仅会加重“三多一少”的症状，还会出现食欲下降、恶心呕吐的表现，有的人会出现“烂苹果味”的呼吸气味，更严重的可能会出现昏迷甚至危及生命。

如何预防糖尿病的发生？

首先大众要意识到定期筛查血糖的重要性。而糖尿病患者更要重视开展并发症的检查。

还有很重要的防治方法是去除危险因素。肥胖、高血压、高血脂等都属于糖尿病发生的重要危险因素；而低密度脂蛋白的升高，高密度脂蛋白的下降，以及甘油三酯的升高、血压长期增高，都可以成为并发症发生的重要影响因素。

糖尿病要强调早发现、早诊断、早治疗。专家建议：定期体检很重要，尤其是高危人群要每年进行一次血糖的筛查。

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专家简介

贾伟平，上海交通大学附属第六人民医院内分泌科主任，内分泌代谢科教授、主任医师，博士生导师，973首席科学家。国家基层糖尿病防治管理办公室主任，上海市糖尿病临床医学中心主任，上海市糖尿病重点实验室主任，上海市糖尿病研究所所长，中华医学会糖尿病学会前主任委员、IDF-WPR执委。

擅长：糖尿病的个体化诊断治疗；肥胖和代谢综合症（即指肥胖、糖尿病、血脂异常、高血压中任何三项同时存在的患者）的诊断与治疗。

出诊时间：周二上午