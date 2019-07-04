夏季谨防“空调病”
姜嘉欣
几天来,气温持续上升,马上就要入伏了,办公楼、宾馆、商场、医院以及家庭的空调逐渐启用,殊不知过度地使用空调很容易患上空调病。
过冷的刺激、空气不新鲜、温度骤降是造成空调病的主要原因。长时间在空调环境下工作学习的人,受冷气刺激,容易引起肺部、呼吸道部位的不适,轻则出现咳嗽、打喷嚏等感冒症状,即上呼吸道疾病,重则引起下呼吸道疾病:肺炎。此外,由于室内尘埃、尘螨等流通不出去,过敏体质的人群还可能引发皮肤过敏反应对于一些长时间吹冷气人群也难以耐受关节、肠胃受凉,导致关节受损,腹泻呕吐等症状。
文登区皮肤病医院专家提醒广大市民:尽量少开空调,多利用自然风降低室内温度。开空调时,最好2-3小时通风一次,空调的温度尽量控制在26度左右,室内外温差不要超过5度,避免过冷过热。长时间在空调房工作和学习的市民,尽量在膝盖关节处盖上毛巾,予以保护。如果有头晕、头疼、恶心等症状,可以喝一些绿豆汤等食物解暑。一旦症状严重,尽快到医院进行救治。
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