贴耳豆 调乳量
北京中医药大学东方医院 赵立娜
对于产妇乳腺健康来说，母乳喂养有着无可替代的作用。然而，奶少，“口粮”不够，宝宝吃不饱，长不快，生长发育跟不上；奶多，“余粮”太多，吃不完，攒着容易发炎，挤着又累人。那么，如何调节乳量多少，达到供需平衡呢？其实，按按耳朵，压压耳豆即可调节乳量，不用一针一药，安全、绿色、无创、简便。
产后乳少
中医学认为，妇人乳汁乃气血所化生，故乳少由气血不足、冲任脉气虚所致。临床表现为乳房无胀满感，松软平塌，乳汁很少流出，产妇身体虚弱乏力，舌淡苔薄，脉沉细，属虚证。而情志抑郁不舒、气机不能畅通，亦可致乳脉不行，乳络不通。临床表现为乳房胀满疼痛或伴有硬块，乳汁点滴而出，舌红苔黄脉弦，属实证。
主穴：乳腺，脑垂体，内分泌，丘脑，神经系统皮质下。
配穴：虚证——脾，胃；实证——肝，胃，情绪点。
解读：乳腺为相应部位取穴，促进乳汁分泌。脑垂体、内分泌、丘脑可以调整泌乳素分泌量，促进乳汁分泌。神经系统皮质下能够调节植物神经功能，使情绪稳定，内分泌功能正常，促进乳汁分泌。乳房属胃，胃气盛则乳汁足；脾主运化，助气血化生；肝经循行至乳，取肝穴疏肝解郁，使气机条达，乳汁自通。
产后乳多
产后乳多是指产后乳汁分泌量过多，远远超出婴儿所需。其原因一是营养过剩，乳汁生成太多；二是产妇自身泌乳能力旺盛。临床表现为乳汁分泌速度快且量多，双乳很快胀满，单次单乳奶量过多，需借助吸奶器或人工排奶挤出多余乳汁。一旦未能及时排出，极易积乳、感染、发炎，造成不良影响。
穴位：乳腺，脑垂体，脾，膈，肾上腺，情绪点。
解读：乳腺为相应部位取穴，对乳汁量有双向调节作用。脑垂体可调节泌乳素分泌量，盈者可减。上穴与脾、膈、肾上腺三穴相配有收缩乳腺导管作用。情绪点能调节情绪，调整乳汁分泌。
操作方法
常规消毒耳廓后，左手固定耳廓，右手持蚊式弯钳夹取有王不留行籽的0.6厘米×0.6厘米脱敏胶布，对准穴位贴压，按压耳穴局部有热、麻、胀、痛等“得气”感。贴压期间嘱患者每天按压穴位3次~5次以加强刺激，每穴1分钟~2分钟，可留置3天~5天。当然，个人体质不同，对于耳穴治疗反应速度各异，敏感的人一次即可见效，大多数人需要几次治疗方可达到较为显著的效果。值得注意的是，耳廓皮肤对穴位粘贴的胶布过敏者禁用。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
营养早餐"三要三不要" 辰时吃早餐养胃气 营养早餐是健康生活的开始，但有多少人能做到？现实生活中，很多人的早餐品种不超过两类，甚至有相当一部分人不吃早餐。一份营养早餐到底长啥样？【详细】
腹部赘肉太顽固？那你应该试试这些动作 近年来，中国人不仅肥胖人数升得快，而且多以向心型肥胖（梨型身材）为主，不少人年纪轻轻就挺起了大肚腩，想要减掉他们却还不易，这些赘肉也将增加脂肪肝、心脑血管等疾病的发病风险。腹部赘肉是怎么引起的？如何来减肉？【详细】
人每天需要四个拥抱 心理滋养是最好的养生 拥抱是人类在子宫内的第一感觉，即使1.5厘米的胚胎都能感受到。然而伴随着成长，我们却在逐渐丧失这项“本能”。尤其是步入社会后，快节奏、压力大把人与人之间的距离越推越远。即便是最亲密的家人、爱人之间，似乎也无暇拥抱，遗忘了我们最初的温暖记忆。你有多久没跟家人、孩子、爱人拥抱过了？ 【详细】
人到中年七个退化 坚持五种训练益寿延年！ 人到中年，身体机能也会发生退化，各种慢病也会接踵而来，怎么办？【详细】
夏季养生重养心，常按6穴位除烦消积 五月夏季开始，阳光越来越旺，人体新陈代谢旺盛，阳气外发，伏阴于内，夏季该如何保护自己，避免暑邪侵袭，让自己舒适地度过这个夏天呢？【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn