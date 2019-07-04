北京中医药大学东方医院 赵立娜

对于产妇乳腺健康来说，母乳喂养有着无可替代的作用。然而，奶少，“口粮”不够，宝宝吃不饱，长不快，生长发育跟不上；奶多，“余粮”太多，吃不完，攒着容易发炎，挤着又累人。那么，如何调节乳量多少，达到供需平衡呢？其实，按按耳朵，压压耳豆即可调节乳量，不用一针一药，安全、绿色、无创、简便。

产后乳少

中医学认为，妇人乳汁乃气血所化生，故乳少由气血不足、冲任脉气虚所致。临床表现为乳房无胀满感，松软平塌，乳汁很少流出，产妇身体虚弱乏力，舌淡苔薄，脉沉细，属虚证。而情志抑郁不舒、气机不能畅通，亦可致乳脉不行，乳络不通。临床表现为乳房胀满疼痛或伴有硬块，乳汁点滴而出，舌红苔黄脉弦，属实证。

主穴：乳腺，脑垂体，内分泌，丘脑，神经系统皮质下。

配穴：虚证——脾，胃；实证——肝，胃，情绪点。

解读：乳腺为相应部位取穴，促进乳汁分泌。脑垂体、内分泌、丘脑可以调整泌乳素分泌量，促进乳汁分泌。神经系统皮质下能够调节植物神经功能，使情绪稳定，内分泌功能正常，促进乳汁分泌。乳房属胃，胃气盛则乳汁足；脾主运化，助气血化生；肝经循行至乳，取肝穴疏肝解郁，使气机条达，乳汁自通。

产后乳多

产后乳多是指产后乳汁分泌量过多，远远超出婴儿所需。其原因一是营养过剩，乳汁生成太多；二是产妇自身泌乳能力旺盛。临床表现为乳汁分泌速度快且量多，双乳很快胀满，单次单乳奶量过多，需借助吸奶器或人工排奶挤出多余乳汁。一旦未能及时排出，极易积乳、感染、发炎，造成不良影响。

穴位：乳腺，脑垂体，脾，膈，肾上腺，情绪点。

解读：乳腺为相应部位取穴，对乳汁量有双向调节作用。脑垂体可调节泌乳素分泌量，盈者可减。上穴与脾、膈、肾上腺三穴相配有收缩乳腺导管作用。情绪点能调节情绪，调整乳汁分泌。

操作方法

常规消毒耳廓后，左手固定耳廓，右手持蚊式弯钳夹取有王不留行籽的0.6厘米×0.6厘米脱敏胶布，对准穴位贴压，按压耳穴局部有热、麻、胀、痛等“得气”感。贴压期间嘱患者每天按压穴位3次~5次以加强刺激，每穴1分钟~2分钟，可留置3天~5天。当然，个人体质不同，对于耳穴治疗反应速度各异，敏感的人一次即可见效，大多数人需要几次治疗方可达到较为显著的效果。值得注意的是，耳廓皮肤对穴位粘贴的胶布过敏者禁用。