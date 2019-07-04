减肥 要变瘦还要变美

当前我国已经成为肥胖大国，而肥胖会影响身心健康。传统医疗机构在提供减重治疗时，往往只注重患者的体重减没减、减了多少，但很少关注减重之后的体型美不美。北京医院近日召开减重代谢团队新闻发布会，介绍其减重代谢团队中增加了整形外科医生力量，并提出“减重只是开始，变美才是目的”的理念。

减重手术不是想做就能做

随着人民生活水平的提高，我国肥胖人群数量激增，已经赶超美国，肥胖率高达12%，成为“肥胖”超级大国。

北京医院普外科副主任宋京海教授介绍，肥胖除了带来形体不便之外，更多的是其相关并发疾病严重地影响生活质量，导致心脑血管疾病、肿瘤、糖尿病等疾病的发生率大幅提高。肥胖除了对身体健康的影响，部分肥胖者也易产生自卑心理。

近10多年来，代谢减重手术逐渐走入人们的视野，它是以减少胃肠道容积和吸收面积为基础的一种新型技术和理念。经过近年大量的临床实践，代谢减重手术已经成为治疗特定人群有效、安全、持久的减重方法。全球由于肥胖和相关并发症接受不同类型的代谢减重手术每年达60万人次。我国代谢减重手术开展虽相对稍晚，但由于肥胖人口偏多，代谢手术数量逐年递增，目前接受手术治疗人群每年超过1万例。

宋京海强调，减重手术有严格的适应证，不是想做就能做。2014年和2019年中国医师协会外科分会肥胖和糖尿病外科医师委员会，分别发布了中国肥胖和糖尿病患者代谢减重手术治疗的临床指南，对适合手术治疗的肥胖及糖尿病、代谢综合征的患者做了明确的规定，其中年龄在16岁~65岁，身体质量指数（BMI）大于32kg／m2的肥胖者，医生建议积极参与减重手术。

据宋京海透露，北京医院自2011年开展各类代谢减重手术干预综合治疗肥胖及糖尿病，如可调节胃绑带术、腹腔镜下袖状胃切除手术、腹腔镜下胃旁路手术等。患者体重及糖尿病相关并发症均取得较好的治疗效果。

人变瘦了却有了新烦恼

患者术后体型变瘦，皮下腹壁及内脏脂肪减少，然而快速减重又可能带来新问题，那就是皮肤松弛现象逐渐出现，并成为减肥人士的新烦恼。

据北京医院整形外科副主任赵红艺教授介绍，该院减重代谢团队秉承“减重只是开始，变美才是目的”的医疗理念，针对减重手术体重下降后的全身和局部结构改变，通过与整形外科合作进行干预及治疗，追求减重手术患者中、长期的形体和身心共同健康。

赵红艺说，北京医院减重代谢团队指导肥胖减重患者在不同时间、不同阶段重塑“美丽人身”，为肥胖患者的治疗采取个体化中远期“量体裁医”。从手术选择、术后指导、术后皮肤形体的统筹规划，制定一系列个性化减重方案，最大限度满足肥胖减重患者需求，实现“先变瘦，再变美”的终极目标，即在健康的基础上变美，给患者带来更好的体验。

赵红艺说，以减重后的皮肤松弛为例，针对不同程度的皮肤松弛，整形外科会给予相应的治疗策略。轻度松弛可以通过微创手术提升；中度松弛需要切除松弛皮肤；重度松弛需要联合切除、提升和微创方法。

赵红艺强调，需要注意的是，全身塑形术前体重需至少稳定6~12个月，身体质量指数稳定在BMI＜30kg／m2。最早的手术时间是减重术后13个月。全身塑形整形术后轮廓的进一步稳定需要12~24个月。