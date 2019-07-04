植物也会“打喷嚏”传播疾病
喷嚏的飞沫是流感等疾病在人群中传播的重要载体。美国研究人员发现，一些植物叶片上也会飞出微小水滴，将病原体传播给附近的植物，就像打喷嚏一样。
弗吉尼亚理工大学研究人员在受真菌感染发生叶锈病的小麦上观察到了这种现象。携带真菌孢子的微小水滴从叶片上自动飞起，最远可达5毫米，足以摆脱叶片表面空气层的束缚，在微风作用下飞散到其他植物上。
相关论文发表在《英国皇家学会界面杂志》。据研究人员介绍，这种现象是流体力学作用导致的，两个水滴融合时，表面张力减小，一部分表面能转化为动能，将水滴“弹射”出去。该现象只会发生在疏水性非常高的表面上，小麦叶片正是如此。如果叶片受到感染，病原体就可能附着在水滴上传播。
此前人们已经知道其他类型的疏水表面会出现这种“弹射”现象，新研究是头一次发现它能成为植物疾病传播途径。在发生叶锈病的小麦叶片表面，真菌孢子很容易附着在水滴上，大约每平方厘米的区域每小时会飞出10个孢子。
研究人员说，如果该机制在叶锈病等植物疾病蔓延中起到重要作用，可针对其特性开发防控方案，例如喷洒特定物质在叶片上形成涂层，降低表面疏水性。
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