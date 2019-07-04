肿瘤多学科诊疗，“多”了些什么

“我活到67岁，第一次知道MDT，而且是在一群医生中间。”陈先生感叹。

因患直肠癌，兼有多种慢性病，在复旦大学附属中山医院，陈先生两次“受邀”参加多学科会诊，前所未有的经历令他终生难忘。而在中山医院，这样的多学科会诊已成为一种常态。凭借强劲的综合实力，该院先后组建50多个MDT（多学科诊疗）团队，今年成立的“复旦中山肿瘤防治中心”更如一声集结号：全院所有肿瘤相关学科一并统筹，“医教研防管”全盘规划——不禁让人好奇，中山医院的多学科诊疗究竟“多”了些什么？带着问题，记者进行了采访。

更多保障带来更多希望

陈先生第一次参加MDT讨论时，有点心慌，因为听到医生说“局部肿胀、还不能手术”。讨论后，医生一致认为要先行放化疗等辅助治疗。中山医院肿瘤内科主任刘天舒告诉他：“别担心，先让肿瘤‘稳定’下来，再手术。”经过辅助治疗，便血消失、梗阻感减轻，当医生告诉陈先生可以手术时，他却犹豫了：因为肿瘤靠近肛门，手术无法保肛，“其实现在感觉挺好，我不想失去肛门啊！”很快，他参加了第二次MDT讨论。外科、病理科、麻醉科等医生轮番发表意见，而他们的观点相同：目前是手术最佳时机，虽然可以等待观察，但更多医学证据还是支持在最合适的时候进行手术治疗，以后一旦出现转移就失去根治的机会了。听了医生意见，在家人劝说下，陈先生终于同意手术：“他们午饭都没吃，讨论了那么久，我知道他们都是为我好。”

中山医院有“三多”——病人数量多、肿瘤类型多、治疗方法多。住院手术病人中，有55%是肿瘤病人，而随着老龄化加深，高龄病人不断增多，大部分有“夹杂症”——心、肺、脑、肾等慢性病限制了治疗方式。这就需要发挥综合医院多学科优势，让病人尽早、尽可能获得最适合的治疗。

“普外科MDT始于2009年，至今已走过10年。”中山医院副院长、普外科主任孙益红告诉记者，以胃癌为例，约37%的病人在术前有夹杂症。作为复旦中山肿瘤防治中心副主任，他坦言，近年来，肿瘤发病呈现更复杂的状态，病人往往不知所措，而通过MDT，“医生围着病人转”，严格按照规范，让病人安心接受每一步治疗。后来，他们尝试让病人和家属参与MDT，发现效果更好。

“采集病史、讨论病情、与病人家属沟通，本就是治疗中不可缺少的步骤，不妨让他们听听我们的讨论，即使很多专业术语他们不了解，但我们医生会跟他们解释。这对病人和家属而言，也是一种培训，让他们了解、参与治疗的全过程，有助于提升他们的依从性。MDT给病人和家属充分知情权与充分保障，更多保障带来更多希望。”孙益红说。

更多历练培养更强能力

“肿瘤巨大，最大径达8厘米，病变累及邻近脏器，包括脾脏、左肾上腺、左肾上极、胃壁及部分左结肠，预计手术难度非常大。”影像科饶圣祥教授说道。“放化疗也有风险，但在手术难以实施情况下，放疗是相对安全的局部治疗手段。建议患者在明确病理诊断后，先行同步放化疗，再行全身化疗。”放疗科吴莉莉教授认为。

中午12时，中山医院15号楼3楼多功能厅，胰腺肿瘤MDT团队正讨论一位85岁胰腺癌患者的病情。“经过讨论后，我们一致建议完善PET/CT评估肿瘤分期及明确病理诊断，行姑息性放化疗。”普外科副主任王单松告诉记者。讨论结束，顾不上吃午饭，他又匆匆赶去做下午的手术。作为胰腺组负责人已有11年，他始终难忘2008年5月4日——既是他的40岁生日，也是他正式带组的第一天。在此之前，“中山规矩”已让他在普外科的各个亚专科轮转了15年。胃肠、结直肠、甲状腺、乳腺……每个肿瘤MDT讨论，他都参加过——对于每一个年轻医生而言，这是中山医院给予他们的历练，也是他们每一场都不愿意错过的盛宴。每周三下午的胃癌讨论、每周四下午的肠癌讨论……如数家珍，因为这是他们“作为医生的宝贵经历和财富”。

中山医院MDT不止院内皆知，更闻名院外：每年慕名前来进修的医生，有85.6%来自全国32个省（区、市）的三级医院。“跨专业拓展、规范诊疗行为，这是MDT对于各科医生的最大价值所在。”中山医院副院长、复旦中山肿瘤防治中心副主任周俭认为，“广博与精深，两者并不矛盾——医生需要更多历练，才能收获更多经验、培养更强能力，最终造福更多病人。”

更多创新实现更大跨越

常规运作、常态运行，这是中山医院MDT的第一步。一方面，通过互联网远程技术，让MDT以更“普罗的姿态”辐射至更广泛的区域；另一方面，通过强大外科团队及药物、放疗、内科等学科的坚实后盾，让MDT以更“崭新的面貌”与遗传基因检测、生物免疫治疗等尖端技术融合，实现最大程度上的个体化治疗。

越来越多新型MDT团队在中山医院出现。“比如精准医学MDT，对于疑难、耐药等肿瘤病人进行遗传基因检测，我们临床医学研究院的科研人员与医生一起解读报告、讨论用药，制订免疫治疗、靶向治疗等方案。”刘天舒介绍，“再如肿瘤心脏MDT，对于肿瘤药物治疗过程中出现心脏毒性反应，我们联合心脏科医生，通过超声检查等手段，共同判断毒性、讨论解决方案。”作为复旦中山肿瘤防治中心秘书长，她认为，这些拥有交叉学科、极具创新特色的MDT团队，目标是一致的——全面覆盖病人需求，为每一位病人度身打造精准医疗服务。

而这，正是源于中山医院统筹优势力量、布局资源配置的顶层设计。“全球每死亡100个肿瘤患者中，中国人占近三成。”中国科学院院士、复旦大学附属中山医院院长樊嘉表示，他的另一个身份是复旦中山肿瘤防治中心主任，“面对我国肿瘤诊治的庞大需求，我们希望集全院之力，打造以临床应用为导向、医疗质量为主体、医教研防管全面强化的肿瘤防治中心。”

更多创新将实现更大跨越。“从松散到紧密，完善架构；从院内到院外，引聚人才——致力为我国肿瘤防治相关指南与规范的制定提供循证医学依据，引领示范肿瘤区域医疗中心。”樊嘉表示，“我们将在多学科诊治基础上，探索基于大数据研究的疾病预防与早期诊断，尝试基于分级诊疗的疾病康复与舒缓疗护，推进‘健康中国2030’战略在肿瘤领域落地，共筑全方位、全周期健康管理体系。”