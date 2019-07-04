严重违法失信等七种情况  不得注册婴幼儿配方奶粉

我国实施婴幼儿配方奶粉注册制已经有两年多时间了，为了进一步严格配方注册，加大违规惩罚力度，日前，国家市场监管总局在其官网发布了《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法（征求意见稿）》。记者梳理发现，包括申请人严重违法失信的、同一企业申请注册的产品配方与其同年龄段已申请产品配方之间没有明显差异的7种情况，企业都不能进行注册。

据《意见稿》规定，市场监督管理总局将对有以下情况的企业不予注册：

申请人不具备与所申请注册的配方产品相适应的研发能力、生产能力或检验能力；注册申请材料不支持产品配方科学性、安全性或依据不充足；申请材料内容矛盾、不真实，不符合法律法规和食品安全国家标准的；未在规定时限内提交补正材料或者提供的补正材料不符合要求的；申请人逾期不能确认现场核查，拒绝或者不配合现场核查；现场核查认为申请材料不真实、不一致、无法溯源复现或者存在重大缺陷等问题；未按时完成整改的；申请人拒绝或者不配合抽样检验；产品检验报告不合格；检验结果论证表明测定方法不科学、无法复现的；同一企业申请注册的产品配方与其同年龄段已申请产品配方之间没有明显差异的；申请人被列入严重违法失信企业名单的；其他不符合注册要求的情形。