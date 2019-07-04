连小朋友都爱吃的焗苦瓜

苦瓜又叫君子菜，清代屈大均撰写的《广东新语》记载：“其味甚苦，然杂他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉。”意思是用苦瓜炒菜，不会把苦味传给其他菜。然而，虽然苦瓜具有清热、养血益气、补肾健脾等多种功效，但依然有不少朋友因其苦味避而远之。佛山皇冠假日酒店中餐部行政总厨李志明最近研发了一款连小朋友都喜欢吃的焗苦瓜——“分甘同味”焗苦瓜。

炒苦瓜吃得多，焗苦瓜是什么？在佛山南海大沥，盛产着一种美名远播的瓜——大顶苦瓜，素来备受食客追捧，目前正是大顶苦瓜大量上市的时候。大厨选用大顶苦瓜来烹调这款菜式，是因为其味道更为甘甜，由此取名“分甘同味”。制作时，大厨先将苦瓜切成条形薄片，在锅中煮开水，放入苦瓜汆水，再捞出浸泡到冰水中降温，用手挤出苦瓜的汁液备用。然后调制蛋黄酱，用橄榄油、柠檬汁、蛋黄、蛋白、食盐、糖、香草等材料调制备用；然后在器皿底部放入切成细条的洋葱，再添加苦瓜，最后铺上秘制的蛋黄酱，放入焗炉，预热200℃烤约5分钟，焗至表面金黄即可。

美味的蛋黄酱包裹着软嫩的苦瓜，入口先是酸甜，接着是苦瓜的甘美，夹杂洋葱的爽甜，连小朋友都爱不释“口”。（记者 高敏华）