向外迈两步 选择多几分

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解决小区健身场地设施数量少、面积小、功能单一等问题，既需要不断探索，盘活现有资源，提高校园体育场馆开放率，也需调动社会力量，共同参与社区健身中心建设，满足不同人群健身需求。

上海市徐汇区康健街道的居民刚刚迎来一件大事——6月10日，街道的市民健身（健康）中心正式启用。此前，这里作为上海市首座社区体育场，相继为附近居民提供了足球场、篮球场、羽毛球馆、乒乓球房等场地和设施。本次“升级”后，增添了千余平方米的综合性健身空间，其中还包括为老年人、残疾人等人群提供的健身和康复设施。如今，走出家门不到10分钟，康健街道的居民就能找到适合自己的健身场地和设施，身边的场地推进身边的运动，康健街道更健康了。

像康健街道这样的“社区健康生活圈”，为解决小区健身场地设施数量少、面积小、功能单一等问题提供了新方案。同时，辅之以市场运营、学校场地开放等措施，则有望进一步降低费用、释放群众健身活力。从思路到手段，破解社区体育设施的发展瓶颈，管理者和健身者都不妨往外“多迈两步”。

引入专业机构管理，提高校园场馆开放率

下午5点，山东省青岛市城阳区田村小学放学了，校园操场就变身为“田村社区运动场”，为周边10个社区的两万余名居民提供服务，每天来此健身的居民超过3000人次。

2011年以前，田村运动场还只是田村小学里一块全长仅200米、只供在校学生使用的简易操场。8年前，城阳街道办事处通过整改河道暗渠，将其建成400米跑道的标准塑胶场地，并配有足球场、篮球场和乒乓球台，每天早晚、节假日等教学活动之外的时间向社会免费开放。改造之后的田村运动场，既增加了学生的体育活动面积，也满足了周边市民的健身需求。

“解决社区健身场地的问题，很重要的一方面就是利用社区周边的学校体育场所，共享体育设施。”华中师范大学体育学院教授陈元欣认为。实际上，2017年教育部、国家体育总局已联合印发《关于推进学校体育场馆向社会开放的实施意见》，不过由于面临着安保、经营、开放时间等多方面的问题，不少学校的场馆开放率并不高。

对此，田村社区运动场的解决方案是采取政府购买服务的方式进行管理，每年投入60万元承担设施维护、人员经费、安全保障等工作。引入专业机构管理场地，也是目前不少地方推动校园体育场地开放的思路和手段。

调动社会力量参与，提升社区体育设施质量

城市里拥有许多商业化运营的健身房，老年人相对少见。下棋、打牌、散步、跳舞似乎是老年群体休闲健身的常见方式。然而，上海市杨浦区殷行街道的市民健身中心则颇受老年健身爱好者欢迎，在这里，他们拥有自己的“专属空间”。

有氧心肺功能训练区、微循环促进训练区……健身中心的一整层都被设为老年人“乐活空间”，每个区域都配有老年人专用健身器材。而年轻人和儿童也拥有自己的专属区域，一家健身中心能实现“三代同堂”，关键在于运营模式的选择。

与小区内设置的健身路径等相比，社区健身中心更加专业，精准覆盖不同人群。与商业化健身房不同，这里的价格更便宜，原因在于由政府和市场机构共同运营，在公益和市场之间找到了平衡点。

调动社会力量参与全民健身，为挖掘社区体育设施“增量”取得了新的突破。“政府提供场地并设定收费标准，社会力量管理”，国家体育总局群体司公共服务处处长赵爱国说，“在设施服务相同的情况下，这种运营模式比商业健身中心价格低，自然受到居民欢迎。”

陈元欣也认为，由政府和市场共同投入建设的社区健身中心，能够让周边居民有机会体验到相对高端的健身设施，培养良好的健身习惯，“解决小区内部健身设施功能单一、设计不合理等问题，可由社会力量投入建设多层健身中心，再由政府购买服务等方式，为社区居民提供更优质的健身服务。”

开发社区周边资源，满足居民多元化需求

在体育产业和大众体育更为发达的地方，社区体育中心也承担着重要作用。足球场、篮球场、网球场等体育设施往往与公园中的健身路径、自行车道、跑步道一起，共同组成一个社区体育综合体。

“每个小区周边都应该有一个健身公园，步行几分钟可到，有各种类型的健身设施，毕竟很多运动项目在现有的小区里可能施展不开……”陈元欣描绘了自己理想中的社区健身场所布局模式。由于涉及用地属性等因素，现阶段让城市公园充分吸纳并释放体育功能，还需要解决土地复合利用等问题。不过，“社区15分钟健身圈”的概念，以及社区体育中心的构建，对于改善当前小区健身场地设施不足的情况，无疑是一种积极的尝试。《城市公共服务设施规划标准》也在拟议推进中。

在这个发展过程中，尤其需要全方位盘活现有资源，既要有精细整合，又要有放开眼光和思路的创新服务意识，江苏省苏州高新区狮山横塘街道买下废旧厂房改建成为乒羽场馆，内蒙古自治区赤峰市将老旧商场改造为社区健身活动中心。这些举措，与校园场地共建共享、社会力量参与建设等，都是充分利用各种资源，共促社区体育活力迸发的题中应有之义。

进入上海市体育局官方网站，点开“我要健身”的按钮，119家社区百姓健身房、269条百姓健身步道、29个百姓游泳池以及众多面向群众开放的场馆名称、地点都在其中。这些星罗棋布的运动设施，正在拉近人民群众同美好生活的距离。

《 人民日报 》（ 2019年07月04日 15 版）