走出胰岛素治疗的常见误区

胰岛素是迄今为止适应证最广的降糖药物，几乎各种类型的糖尿病患者都可使用。然而，在对胰岛素的认识观念及具体使用上，还存在许多这样或那样的误区。

胰岛素治疗的常见误区有以下五个方面。

误区1 起用胰岛素是“终极化”

在许多糖尿病患者眼里，胰岛素是治疗糖尿病的终极手段，不到万不得已绝不使用胰岛素，这种观点是不对的。笔者见过不少病友，用口服降糖药治疗血糖控制长期不达标，到最后并发症都出来了，才勉强接受胰岛素治疗，这种结局非常令人惋惜。

胰岛素和口服降糖药都是临床常用的降糖武器，在降糖力度上，胰岛素比口服降糖药更强一些，但前者需要注射给药，加之对使用胰岛素存在偏见，糖尿病患者大多倾向于选择口服降糖药治疗。但事实上，两者在具体选用时并无严格的先后次序之分，主要还是要根据患者的具体病情。2013版《中国2型糖尿病防治指南》推荐：对初诊时血糖较高（FPG＞11.1mmol/L或HbA1c＞9%）的2型糖尿病患者可以及早实施短期胰岛素强化治疗，这样不仅有利于血糖尽快控制达标，还可以保护甚至修复胰岛功能。

误区2 胰岛素使用会“成瘾化”

很多糖尿病患者错误地认为使用胰岛素会“上瘾”，害怕一旦用上就再也撤不下来了，需要用一辈子。实际上，糖尿病目前还不能根治，无论是用口服降糖药还是注射胰岛素，包括生活方式干预在内，都需要长期坚持，这与成瘾无关，而是病情需要。至于用不用胰岛素，是长期用还是短期用，完全取决于患者的具体病情，尤其是患者自身的胰岛功能状况。当患者自身胰岛功能完全衰竭时，许多口服降糖药（尤其是胰岛素促泌剂）治疗是无效的，只能改用胰岛素治疗。另外，在严重感染、创伤手术、糖尿病酮症酸中毒等应激状态下，口服降糖药的效力不足以将血糖降下来，这时就可以采取短期强化胰岛素治疗，将血糖迅速控制下来，待应激状态解除、病情平稳之后，再换回原来的口服降糖药治疗。所以，胰岛素使用并不会成瘾，也未必“一用定终身”。

误区3 胰岛素保驾吃喝“随意化”

还有些糖尿病患者认为，既然用上了胰岛素这么强的降糖药，那么在吃上就可以放松些了，运动也不那么重要了，血糖高了多打点胰岛素就能摆平。这种想法同样不对。生活方式干预（包括饮食控制和运动锻炼）应当贯穿于糖尿病治疗的全过程，不能因吃上药或是打上针了，自己就放松这方面的要求。如果使用胰岛素后就放开肚子胡吃海喝，高血糖将卷土重来。若想再把血糖降下来，势必要增加胰岛素的用量，从而陷入胰岛素越打越多的怪圈。而过量使用胰岛素又会引起体重增加、水肿，增大低血糖的发生风险，这对糖尿病患者显然是不利的。

误区4 胰岛素用量“固定化”

有些患者用上胰岛素之后，剂量一成不变。用药期间不注意定期复查血糖，没能及时根据血糖监测结果调整胰岛素用量，结果导致频发低血糖。这是因为长期高血糖可以抑制患者的胰岛功能（即我们常说的“糖毒性”），当用上胰岛素血糖降下来以后，“糖毒性”被解除，患者的胰岛功能随之改善，对外源性胰岛素需求减少，这时若不及时下调胰岛素的用量，患者往往会出现低血糖。

也有的患者用上胰岛素后不注意及时复查血糖，过了好久一查血糖还高，就抱怨胰岛素不管用。这种情况涉及的因素很多，其中之一就是胰岛素用量不足。作为临床医生，为安全起见（避免低血糖），给患者胰岛素的起始剂量往往偏小，随后需要根据患者血糖监测结果，及时调整用量，直至达到理想的降糖效果。

总之，胰岛素的用量不是固定的，需要根据患者的血糖变化随时调整。

误区5 胰岛素应用“孤立化”

有些患者认为，用上胰岛素就可以把口服降糖药全停了，其实，这种做法并不妥。与单用胰岛素相比，胰岛素与口服降糖药联用有许多益处：可以不同程度地减少胰岛素的用量；避免因过量使用胰岛素引起医源性高胰岛素血症；可在

某种程度上抵消胰岛素增加体重的不良反应；可以在确保降糖效果的同时，减少低血糖的发生风险。胰岛素与二甲双胍、胰岛素与α-糖苷酶抑制剂、胰岛素与SGLT-2抑制剂、胰岛素与DPP-4抑制剂这些组合都是临床上经常采用的“黄金搭档”。

作为当今降糖的王牌利器，胰岛素是目前任何口服降糖药都无法完全替代的。但它同样具有两面性，为确保胰岛素治疗安全、有效，一定要注意避免以上认识误区。