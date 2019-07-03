加拿大研究人员发现 运动时听振奋的音乐，不累
陈雪莹
加拿大英属哥伦比亚大学奥卡纳根分校健康与运动科学学院的研究人员发现，运动时，听振奋人心的音乐不会感觉那么累，即使对于平时不怎么锻炼的人也是如此。
研究人员首先让一组英国成年人听16首快节奏歌曲，让他们选出感到最振奋人心的3首歌曲，并将其用于此项研究。随后，24名参试者在三种不同环境下（听振奋人心的音乐、播放其他音乐和没有音乐）完成了3个回合试验，每个回合都持续1分钟的高强度间歇式训练（交替进行20秒全力以赴的冲刺跑和40秒的慢跑）。结果显示，与播放其他音乐和没有音乐的环境相比，听振奋人心的音乐，让参试者更享受高强度间歇式训练带来的运动快乐。
研究人员表示，让人感到振奋的音乐能让锻炼者的注意力远离身体产生的不良反应（如心跳加快或肌肉酸痛），从而减轻锻炼的困难程度。（陈雪莹）
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