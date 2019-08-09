有氧运动才能减脂，无氧运动只能塑形？

减肥的方法有很多种，但许多人却认为只有有氧运动才能减脂，而无氧运动只能塑形。那么，这种说法对吗？

首先，如果想减脂，就需要了解我们的身体是如何消耗能量的。人体能量消耗主要有3个部分：一是基础代谢，指人体在清醒而极端安静情况下，不受精神紧张、肌肉活动、食物和环境温度等因素影响时的能量代谢；二是日常消耗，即除平躺外，吃饭、工作、走路等正常活动消耗的能量，这是因人而异的；三是运动消耗，指一次运动所产生的能量消耗。个体总摄入的能量大于身体所需时，多余能量就转变为脂肪储存在身体里。而减肥就是让我们通过运动来消耗身体中储存起来的多余脂肪，达到瘦身的目的。

其次，我们需要明确什么是有氧运动和无氧运动。有氧运动一般指低强度、能长时间进行的运动。有氧运动需要大量的氧气参与，身体消耗的主要能量是碳水化合物和脂肪。而无氧运动则指高强度、剧烈的、一般不能持续运动超过两分钟、会让人练起来大喘气、需要休息一下恢复体力才能继续的运动。无氧代谢的代谢物质只能是糖类，而非脂肪和蛋白质。另外，无氧代谢时，糖经无氧酵解分解为乳酸，可使肌肉疲劳和酸痛。

无氧运动真的不能减脂吗？

现在国际运动医学界流行的看法认为，同样的运动时间内，减脂效率最高的运动恰恰是高强度无氧间歇运动。高强度无氧间歇运动停止以后，身体消耗的能量比有氧运动停止以后大很多。尤其是对一些肥胖人士来说，很难靠有氧运动减肥成功，因为很难坚持运动半个小时以上，而靠短时间的高强度无氧间歇运动来瘦身，效果可能更好也更容易。

其实，在生活中，我们完全可以两者结合来达到更好的减脂效果。实际锻炼时，可以先做无氧运动，然后再做有氧运动。因为无氧运动大多靠身体自身储存的能量来给身体提供能量，而有氧运动的绝大部分是靠身体的脂肪分解来提供能量，少部分是靠身体自身摄入的能量来供能。先做无氧运动消耗身体自身摄入的热量，然后再进行有氧运动，这样就能够更多地消耗身体脂肪来提供能量。

另外，需要我们注意的是，要关注自己减掉了多少脂肪，而不是掉了几斤秤；同时，绝对不能为了减肥而节食，否则身体会减慢新陈代谢来储存能量，让你迅速“复胖”。