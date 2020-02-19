“戴口罩有‘三步骤’，人与人之间保持1.5米以上距离。”这是2月13日，安徽电建一公司机械化大修厂复工第一天公布的新要求。除此以外，工间休息、就餐也有新规定，就连洗手也有统一的标准。（2月18日《工人日报》）

随着越来越多的企业、行业复工复产，如何在保证正常生产秩序和正常经营的同时做好疫情的防控工作，尤其是要避免聚集性疫情的发生，就成了摆在企业管理者以及各类市场经营者面前的一道难题。而员工与员工，或者是说人与人之间保持一定的距离，至少是一个可以避免呼吸飞沫传播的安全距离也成为一种共识。

为此，很多企业都采取了一些具有针对性的措施，比如设置更多的就餐场所，以拉开员工就餐时的距离；比如一些需要员工彼此配合的岗位或生产线，也大力提倡“无接触配合”。甚至连很多不用在非常时期关门歇业的药店，也纷纷在店门口摆放一张桌子，隔开店员和顾客的距离，由店员负责把药拿出来交给消费者即可。

距离，从来没有现在这么重要。我们以前说“距离产生美”，主要用在男女感情或者是人际关系方面，但是在抗击新冠肺炎的非常时期，距离不仅仅产生美，还会产生安全感，在保护我们自己的同时，也保护了别人的健康和安全。不得不说，这次来势汹汹的疫情确实对我们的很多生活方式、文明习惯产生了全方位的冲击，其中当然包括一些积极的改变。

据报道，某地方物业发放口罩，小区居民自觉隔开两米排队，再也不像以前那样前胸贴后背。虽然等到疫情结束之后，我们就不用再如此小心翼翼，但完全可以借此机会改变原来前胸贴后背的排队方式。再举个例子，很多患者在医院看病的时候，喜欢围观其他患者看病的过程，往往一堆人围着医生，在医院这种地方，这种现象一方面容易侵犯看病患者的隐私，尤其是一些涉及敏感隐私的疾病更是如此；另一方面，则极有可能造成一些传染性疾病的传播。

而在这次疫情面前，这种状况也得到了很大的改观，绝大多数患者都会自觉等到前一个患者从医生办公室出来自己才进去，即便在医生面前，也会保持一个合适的距离，这对医生是一种尊重，也是一种呵护，微妙的距离甚至有利于医患关系的改善。对于这样的“看病新习惯”，即便在疫情过去以后，也是需要继续保持的。

“亲密无间”是个褒义词，但是对于陌生人之间，甚至说非常时期的亲朋好友之间，却未必需要保持亲密无间而最好还是保持一定的距离。尤其是一些不甚文明的习惯、现象，确实需要借助这次疫情防控的机会，能够引起每个人的反思，也需要政府层面的倡导、规范和要求，最终的目的是摈弃陋习，在社会上建立新的文明规范。