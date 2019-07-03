小儿腹泻喝葛根神曲粥

小儿易受暑热侵袭，当贪吃或多吃冰冷寒凉食物，就会导致腹泻、发热烦闹、恶心食少等症状。中医认为，小儿寒暖不知自调、饮食常不知自节，且脾常虚，夏日多吃冰冷食物后，脾胃消化系统最容易出现损伤。若小儿有湿热导致的腹泻，症状表现为泻势急迫、便色黄气秽臭或夹黏液、发热烦闹、恶心食少、小便黄少、舌质红等，可以喝葛根神曲粥来缓解。

取葛根15克、神曲15克、黄芩7.5克、粳米适量。前三味同煮，去渣取汁，与粳米同煮至粥成，早晚各一剂。方中，葛根具有解肌退热、升阳止泻、生津止渴的功效，常用于湿热导致的腹泻、发热、口渴、肛门灼热等症，本品性甘、凉，既止泻又生津止渴，小儿容易接受，宋代名医钱乙称其是治疗“小儿腹泻之要药”。神曲可消食和胃、理气化湿、健脾和中，常用于缓解食积停滞、脘腹胀满、腹泻肠鸣等症。黄芩具有清热燥湿的功效，常用于因肠胃湿热导致的脘腹痞满。小儿脾病（消化系统）后容易影响肺（呼吸系统），所以腹泻后多出现发热、烦闹和咳嗽、喘息等症，黄芩尤善清肺胃湿热，可以起到“先安未受邪之地”的作用。三味药合用，具有清热化湿、健脾和胃的作用，且性味多平、甘，照顾小儿“易虚易实、易寒易热”的特殊体质，而且煮粥服用，容易接受，治疗湿热型腹泻能起到较好的效果。

出现腹泻、发热、呕吐，除服用药物，日常护理也尤为重要。应保证睡眠，饮食宜清淡；少食肉类、辛辣炙烤之品，不喝冷饮，少吃温热水果，如桂圆、芒果、荔枝。若腹泻不止，日达几十次，频繁呕吐，精神萎靡，需警惕脱水等并发症，不宜强行喂水、喂药，应及时就医。▲