头发出油怎么办？解决问题要从发根开始
刚洗的头发没过多久就开始变油，为什么会这样呢？美国时尚杂志《Cosmopolitan》帮你从发根寻找原因解决问题。
少摸头发
经常用手摸头发会将头皮油脂从发根转移到发梢，让整个头部都变得油腻。如果你有摸头发的习惯，请尽量克制，同时也要避免让别人触摸你的头发。
避免频繁洗头
头发一开始变油就洗只会越洗越油，每天使用洗发水的确可以清除头皮的天然油脂，但同时也会刺激头皮产生更多新的油脂，因此建议尽量2到3天洗一次头发。
选择合适的洗护产品
用错洗护产品可能会起到适得其反的效果。所以要选择适合自己的洗发素和护发素。还要注意，洗头时候一定要彻底冲洗干净。同时，护发素要涂抹在头发中间及发梢部分，不要涂在发根。
经常清洁梳子
头梳上可能含有定型产品残留、灰尘、油脂等其他污染物。脏的头梳会让头发越梳越脏，甚至导致头发变油。因此，记得定期清洁梳子，才能更好地梳理秀发。(实习编译：沈梦瑶 审稿：王战涛)
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