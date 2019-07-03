"看清美好"年龄相关性白内障关爱行动在京启动
7月2日， “看清美好”年龄相关性白内障关爱行动新闻发布会暨莎普爱思药业A股上市五周年（以下称“看清美好”项目）新闻发布会在京举行，活动旨在通过专业的全病程管理延缓疾病的发展，给予患者治疗信心与希望。
活动现场，浙江莎普爱思药业股份有限公司常务副总经理陈伟平表示，作为一家关注“年龄相关性白内障”领域的企业，莎普爱思药业通过一系列公益活动，让患者对白内障有全方位的了解，实现早发现、早治疗；此外，我们也积极承担社会责任，践行优秀的企业价值观，通过各种创新举措，提高大众对年龄相关性白内障认知，为患者带来专业的病程管理与保障。
上海中医药大学附属上海市中西医结合医院眼科主任医师、硕士生导师李春霞介绍说，年龄相关性白内障的预防是一个系统化、综合性的过程，在这个过程中我们需要从饮食习惯、健康教育、行为习惯等多个方面入手，开展有效的预防和控制。然而，生活中虽然白内障常常被人提及，但很多患者，尤其是老年人，对白内障没有产生足够的重视，或者没有认识到预防和控制白内障进展的重要性。
“大家通常认为，年龄相关性白内障仅能通过手术治疗，对药物的作用没有清晰的认知。”李春霞表示，年龄相关性白内障的初发期发展甚慢，可达数月甚至数年，有的患者甚至长期停留在此阶段而不发展。以至于这些尚未达到手术治疗标准的患者，往往只有忍受疾病带给生活的不便。对于这类患者，选择合适的药物进行治疗以缓解疾病症状，能够更大的提升患者生活质量。
对于白内障的预防及保健等问题，李春霞建议，第一，要避免强光和紫外线，特别是外出旅游或者到紫外线强度比较大的地方，都需佩戴墨镜预防紫外线；第二，避免机体长期处于高渗透压，即缺水的状态，可以有效避免白内障的产生；第三，用眼时间不要过长，在感觉眼部疲劳时可以进行眼部保健按摩，除此之外，还要注重维生素的摄入，使眼部营养得以改善。
浙江莎普爱思医药销售有限公司公共事务部副总监赵爽介绍，本次“看清美好”项目共涉及两方面内容：一是通过在全国多个重点城市展开专业的白内障检测和诊断活动，为当地群众带来疾病科普等一系列科普福利活动；二是进行白内障的全病程管理和保障，通过公益义诊、疾病保险等多种形式帮助老年人了解白内障，保障生活质量。
谈及未来展望及规划，陈伟平表示，未来莎普爱思药业将通过线上科普等工作，让更多人正确认识白内障，并倡导白内障健康新生活；此外，通过本次项目挖掘更多数据，为未来白内障疾病的研究、防治技术的发展打下坚实基础，更好地为消费者服务。“未来，我们也将布局更多眼部健康领域，让‘中国人的眼睛更明亮，让中国人的晚年更幸福。’”陈伟平说。
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