白内障这几大误区很多老人都曾上过当
在白内障门诊，经常遇到一些患者听信错误说法，导致病情延误。原郑大一附院眼科专家，现郑州普瑞眼科医院院长陈刚说，老人对白内障治疗的误区，主要有以下几种：
误区1：把眼药水当神药
一些药物广告声称用了之后能消除白内障。专家表示，白内障没有特效药，所有药物包括眼药水，只能对早期白内障起到延缓作用，无法逆转病情。手术是治疗白内障唯一有效的方法。
误区2：白内障要“长熟”了才能做
几十年前，白内障手术要等完全看不见了才能做。随着技术进步，现在只要视力影响到日常生活，就可考虑手术。如果到晚期再做手术，反而加大手术难度。
误区3：年龄大做手术很危险
“这种担心没必要。”专家称，白内障手术属于微创手术，上至百岁老人，下到两三个月的孩子，只要检查合格都可以接受手术。整个手术只需10分钟左右，术后无需打针吃药，次日即可正常用眼。
误区4：人工晶体使用寿命有限
“这种担心也是多余的。”如今晶体材质比较稳定，植入人眼后没有毒性、相容性好，不存在损坏或需要更换的情况。
误区5：白内障术后只能看远，不能看近
由于老年人眼睛调节功能退化，如果植入传统的单焦点人工晶体，一般只能解决看远的问题。但新兴的三焦点、新无级连续视程人工晶体，不仅治疗白内障，还能满足远视力开车、近距离读书看报和中距离使用电脑的需求。但患者适合哪种人工晶体，还需专科医生全面的术前检查。（记者魏浩通讯员张楠）
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