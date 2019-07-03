“穴位贴敷”给孩子的体质打个翻身仗

对于患过敏性咳喘的孩子，仅仅对症进行抗过敏治疗是不够的，紫和堂华景中西结合门诊姚佩玲医生建议，家长可带孩子来做穴位贴敷，坚持一段时间孩子的体质会有明显改善。

夏季也要防咳喘

过敏体质的孩子常常会被过敏性鼻炎、过敏性哮喘等疾病困扰。在过去过敏性咳喘在夏季会有所缓解，而现在随着空调的普遍使用，孩子们在夏季照样会频繁发作。

姚佩玲医生解释，咳喘等肺系疾病主要病机是肺气不足、卫外不固所致。室外气温高，人体腠理疏松，猛然进入温度较低的室内时，寒邪就可能乘虚而入，孩子一不小心就中了“冷空气”的招，因此提醒家长在孩子从室外进入室内时要及时给孩子擦干汗，并及时添加衣服，以免诱发感冒、咳喘。另外空调如果不经常清洗，也会导致滋生螨虫，而尘螨也是常见的过敏原，会诱发咳喘。

穴位贴敷改善孩子体质

姚佩玲医生介绍，孩子疾病发作及时进行对症治疗是必要的，但仍是治标不治本，改善体质才是关键。她建议家长可以带孩子到医院坚持做穴位贴敷。做过三伏天灸的人对穴位贴敷不难理解，这种治疗方法是以中医经络学说为理论依据，将温经通络的药物研成细末后，用姜汁调成糊状，用胶布固定，直接贴敷穴位，可温补肺气，驱散寒邪，可以治疗疾病，也可以用来调理身体，有增强体质防病保健的功效。和三伏天灸不同的是，穴位贴敷不拘于特定的日子，而是平时都可以做，每周一次，坚持一段时间后就能看到孩子发作频率的程度会有明显降低。

姚佩玲医生介绍，在多年临床实践中，他们发现用生药+姜汁贴敷，对孩子的皮肤刺激很大，往往贴了不到半小时，孩子就耐受不了不得不取下，这样也达不到治疗效果。后来他们改用制好的药膏直接贴敷，对宝宝皮肤的刺激性会小很多，可以贴长达24小时才取下，也能保证治疗效果。

最后要提醒的是，孩子在穴位贴敷期间注意不要吃生冷、寒凉的食物，也不要吃花生、黄豆、烧鹅、烧鸭、牛肉等发物。贴敷期间也不要游泳。