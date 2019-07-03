玉米须泡茶不能降糖降脂

玉米须又叫玉麦须、玉米胡子、玉米穗丝，是玉米雌花的花柱。过去，玉米须、玉米芯基本上都被扔掉或烧掉，但后来科学研究发现它们还有利用价值，比如玉米须可以作为食品资源进行开发。

玉米须能吃吗？国内外的观点基本一致。美国FDA认为玉米须是安全无毒的食物，以玉米须提取物制成的药品是非处方药。在日本、韩国、台湾、香港等东亚国家和地区，玉米须也有作为食物的历史。

原卫生部曾就此问题正式回复：玉米须在我国有一定的食用历史，未发现安全性问题，可作为普通食品进行管理。此外，我国的国家标准规定，玉米须可以作为天然香料用于各种食品。因此，蒸煮玉米的时候可以保留玉米须和玉米的外衣，这样能够更好地保留玉米的清香。

其实，我国古代典籍中就有玉米须入药的记载，现代分析技术已经证实，它含有黄酮、多糖、皂苷、甾醇、多酚等多种功能性成分。玉米须中的植物黄酮含量占干重的3%左右，黄酮是天然抗氧化剂，在清除自由基、抑菌、调节血脂等方面也具有潜在应用价值。玉米须中有好几种多糖成分，通过动物实验观察，发现它具有一定的调节血糖作用。此外，玉米须多糖也有利尿、抗氧化等活性。玉米须皂苷是另一种活性成分，在糖尿病小鼠身上做实验，发现它也有降血糖的作用，且副作用小。

将玉米须晒干收集起来，喝的时候泡一下就是“龙须茶”。需要注意的是，玉米须虽然含有很多有效成分，但其功效证据主要来自动物实验，对人未必有效。而且它们的作用并不会立竿见影，无论直接吃还是泡水喝，都不能治疗糖尿病、高血压、高血脂等疾病。