管住嘴 防范“吃”出来的夏季常见病

炎炎夏日，冰啤冷饮成为消暑的标配，三五好友聚会常常少不了一顿露天夜宵。记者从市内各大医院了解到，近期，急性消化道疾病、泌尿系结石和痛风等患者明显增加。专家表示，这些疾病的高发和不健康的夏季饮食习惯密切相关，呼吁大家管住嘴，防范这些“吃”出来的病。

A

路边摊吃夜宵，一晚倒下10人

近日，王先生在路边摊吃夜宵，吃下大量烧烤和小龙虾。谁知刚到家就感到肚子隐隐作痛，一个小时后上吐下泻，赶紧到长沙市第四医院看急诊，被诊断为急性胃肠炎。

据粗略统计，最近一周，该院急诊科陆续收治了40余例急性胃肠炎患者，其中最多的一个晚上收治了10名，大多数患者是在路边摊吃夜宵引起急性胃肠炎。

健康提醒 腹泻不要马上吃止泻药

长沙市第四医院急诊科主任黄艳提醒，近来气温高、雨水多，闷热潮湿的天气细菌容易繁殖，肠道疾病高发。市民要把好病从口入关，不到卫生状况差的餐馆、路边摊就餐；不要一次进食大量的冷饮，生吃瓜果要削皮用流水多清洗几遍；凉菜、卤菜等最好现做现吃，吃剩的食物应及时放进冰箱，且储存时间不宜过长，食用前充分加热。

“很多急性肠胃炎患者出现腹泻后马上服用止泻药，这是一个误区。”黄艳提醒，腹泻是人体自我保护的方法，可以排出体内的毒素、病原体等。过早服用止泻药会把病邪关在体内，反而容易加重病情、延长病程。急性胃肠炎患者应注意休息，多喝温开水，若腹泻严重或一段时间症状不缓解，及时到医院就诊。

B

猛灌6瓶冰啤，剧烈呕吐致胃出血

炎炎夏日，很多人把冰啤酒当成消暑的标配。前几日，张先生和朋友聚会时一人喝下6瓶冰啤酒。饭后，他感到胃部不适，呕吐起来。本以为喝点温水、休息一会就能缓解，谁知越吐越剧烈，随后呕吐物中伴着大量鲜血。张先生吓得不轻，立即赶往湖南省第二人民医院就诊。医生在胃镜下发现，张先生胃部贲门处撕开了一道裂口，鲜血直流。经紧急处理，其消化道出血逐渐被止住。

此前，外地的陈先生在长沙旅游，户外活动大量出汗后猛喝冰水解渴降温，几个小时后出现心绞痛就医，在南华大学附属长沙中心医院被确诊为急性心肌梗死，所幸经抢救后转危为安。

健康提醒 夏日切忌猛灌冰饮解暑

湖南省第二人民医院消化内科主治医师黎慧娟介绍，贲门是胃和食管的连接口，当发生剧烈、频繁的呕吐时，食管、贲门处的压力骤然升高，极易引起局部黏膜撕裂，导致急性消化道大出血，如送医不及时，可发生失血性休克而危及生命。

专家提醒，炎炎夏日，切忌猛灌冰水、冰啤解暑，以免刺激消化道，引起呕吐甚至消化道出血，或导致冠脉痉挛，诱发心肌梗死。

C

饮料啤酒当水喝，结石引起肾积水

炎炎夏日，小肖喜欢运动却不喜欢喝白开水，每天要喝三四瓶碳酸饮料。他还喜欢吃夜宵、泡吧，总少不了啤酒相伴。前几天，小肖吃完夜宵后突然腹部绞痛，经南华大学附属长沙中心医院诊断为左肾和左输尿管结石，并引起了肾积水，正在泌尿外科进行排石治疗。

健康提醒 防结石少喝饮料多喝水

“近段时间以来，肾结石和输尿管结石患者，占到泌尿外科患者的半数以上，入夏后每天接诊四五十例，比平时增加三成。”南华大学附属长沙中心医院泌尿外科主任、主任医师傅发军表示，天热后，人体汗液蒸发多，尿量减少、尿液浓缩，如果不及时补充水分，尿中的结晶体沉积，就很容易形成结石。饮料中的草酸钙、磷酸盐含量高，这些都是最常见的结石成分；啤酒有快速利尿的效果，容易造成人体短时间内脱水。因此，爱喝饮料、啤酒，喝水又少的人患结石的概率大增。

“少喝啤酒、饮料，多喝水、多排尿，是预防结石生成和复发的重要措施。”傅发军表示，人体每天液体的摄入量应保持在2500毫升以上。夜间是尿液最浓缩的时候，最好在睡前、起夜排尿后喝一杯水，及时补充水量。在饮食方面，应以低糖、低脂、低钠饮食为主，注意肉类、谷类、蔬菜类搭配。

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经常啤酒配夜宵 膝盖里长“石头”

4年前，徐先生开始出现双膝关节肿胀，经医生诊断为痛风。医生建议他改变不良生活习惯，通过戒酒、低嘌呤饮食、控制体重来减轻对关节的损害，但他并没有引起重视。

今年入夏后，徐先生经常啤酒配夜宵，吃饭时常用猪肝、腰花作下酒菜。最近，他双膝关节肿胀加剧、左膝盖疼得没法走路，被送往南华大学附属长沙中心医院。医生通过微创手术在他左膝关节取出一个拳头大的痛风石。

健康提醒：治本还需管住嘴、控制体重

“啤酒的嘌呤含量非常高，海鲜、动物内脏的嘌呤含量也不低，经常搭配在一起吃，嘌呤摄入量就超标了。”南华大学附属长沙中心医院风湿免疫科副主任医师罗徐介绍，嘌呤像糖一样，是人体不可缺少的物质。正常情况下，人体每天产生和排泄的嘌呤能保持平衡。如果不断、过多摄入高嘌呤食物，会使嘌呤产生的速度远大于排泄的速度，导致高尿酸血症，引发痛风。痛风反复发作，常常会形成痛风石。取出“石头”仅是治标，要治本还得管住嘴，控制体重，少吃海鲜、动物内脏等食物，少喝酒。一旦发现自己可能长有痛风石，应尽早到医院确诊、治疗，以免病情严重后损害骨骼。