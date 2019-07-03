抑制肺癌转移，科学家发现代谢小分子

我国每年肺癌新发病人数超过73万，死亡人数超过61万，5年生存率低至16.1%，肺癌已然成为“第一大癌症”与“头号癌症杀手”。而95%以上的癌症死亡是由癌细胞转移造成的。传统手术以及术后放化疗对发生转移的肿瘤往往束手无策。中国科学院分子细胞科学卓越创新中心杨巍维研究组最新研究发现，细胞代谢产物——尿苷二磷酸葡萄糖可以有效抑制肺癌转移，并首次揭示其抑制肿瘤的作用机制，为肺癌转移诊断提供了首个生化标志物，有助于肿瘤早期转移的发现，为转移肺癌的治疗提供了新策略。该成果近日在线发表于国际权威学术期刊《自然》。

以往研究表明，代谢异常是恶性肿瘤的重要特征。这些异常的代谢可重塑肿瘤细胞以增强其生长和存活，但其是否以及如何支撑肿瘤转移却鲜为人知。研究组发现，正常细胞中的HuR蛋白多与尿苷二磷酸葡萄糖紧紧“绑定”；但在肺癌细胞中，尿苷二磷酸葡萄糖脱氢酶的第473位酪氨酸发生高度磷酸化，与HuR蛋白结合后发生催化反应，随后“解绑”HuR蛋白。“解绑”后的HuR蛋白与可以促进癌症快速转移的蛋白质Snail结合，增强了肿瘤细胞的迁移能力，进而促进了肺癌转移。

对临床数据的分析印证了这一点。研究组发现，肺癌患者体内的尿苷二磷酸葡萄糖含量与肺癌的转移复发密切相关。相比原发病灶，转移灶中肺癌组织的尿苷二磷酸葡萄糖含量急剧降低；更为重要的是，发生远端转移的肺癌患者的血液样本中尿苷二磷酸葡萄糖含量也显著降低。此外，他们还发现肺癌组织中尿苷二磷酸葡萄糖脱氢酶第473位酪氨酸磷酸化水平越高，发生肺癌转移的概率越大，且患者的预后越差。（记者颜维琦）