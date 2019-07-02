大洋路市场创新“验厂机制”，开放平台欲建“中华特色集散地”

“自从经销代理制取消后，商户可选择多家进货商，以前一家垄断的现象不复存在。前来购物的消费者逐渐多了起来，商户们对市场生意的发展充满了期待。”北京市朝阳区大洋路市场豆制品大厅吕贵商户对人民健康说。

大洋路市场始建于1997年5月，是北京市朝阳区十八里店乡集体经济组织投资建设的乡属企业。目前，市场占地面积约601.34亩，经营商户2351余家，市场年交易量约120万吨，年交易额92.23亿元，物流辐射首都CBD商圈、经济技术开发区和使馆区等中心城东南部地区，在北京农副产品销售市场中占有重要份额，对丰富首都百姓的菜篮子起到了重要作用。

北京大洋路农副产品市场/北京大洋路农副产品市场有限公司供图

因直接关系到人民群众的基本生活和社会的稳定，党中央、国务院十分重视“菜篮子”工作。传统农贸批发市场作为市民日常购物的重要场所之一，是建设优质“菜篮子”工程的重要切入点，但传统农贸市场不同程度上存在环境卫生差、市场秩序乱等问题，这至今仍是制约其健康稳定发展的因素。因此，十八里店乡党委政府对大洋路市场的发展一直高度重视。

2018年12月26日，大洋路市场原部分管理人员因涉嫌严重违纪和职务犯罪被朝阳区纪委立案审查调查。据大洋路市场事后调查，事件的导火索是“代理制”。大洋路市场自2017年10月起，先后在豆制品、牛羊肉、禽蛋、活鱼批发等领域实施了“代理制”，市场内的商户必须从进入名录管理的经销商处进货才能售卖。然而，原本为健全完善市场产销衔接系统而实施的“代理制”，却成了个别人敛财聚物、欺行霸市的工具，最终导致市场内部缺乏良性的竞争，严重干扰了市场管理秩序。

创新验厂机制

开放市场平台

2018年年底，积弊已久的大洋路市场终于迎来了整顿，十八里店乡党委对此次“目录事件”高度重视，进行专项调查。同时，乡党委和政府对大洋路市场负责人进行了调整。冯伟被调任北京大洋路农副产品市场有限公司总经理，市场原班子成员由9名调整为5名，增补财务主管进班子，由班子统领市场的各项工作，将分散的权力集中到班子会上。

此外，乡党委和政府多次开展针对大洋路市场发展问题的调研。调研组走进市场，听取商户和消费者的直接反馈，制作调研问卷，组织专业人员群策群智解决难题。

同年3月，乡纪委在市场集中开展了一项持续一个月的“自检、自省、自报”专项工作，引导商户与群众参与市场监督。期间成立了24小时举报平台热线，发放宣传材料2000份，发现问题5件，3人被上报区纪委相关部室。

在经营管理体制上，大洋路市场也进行了大刀阔斧的改革。在采访中，冯伟告诉人民健康，希望借此“创造一个干净透明的市场平台，大洋路市场控制源头质量，剩下的交给市场，按照市场规律优胜劣汰。”

北京大洋路农副产品市场有限公司总经理冯伟（左3）/北京大洋路农副产品市场有限公司供图

此次改革中，大洋批发市场全面取消“目录制、代理制”，建立市场验厂机制，引入市场机制。“代理制最大的弊病就是垄断了货源”，冯伟认为此次改革要“首先从供货渠道上面向社会”。所有厂商均可以向大洋批发市场申请备案，市场会派出工作小组亲自到场，对厂商资质、生产车间、检测检验室等进行评分，随后完成材料并整理归档，按验厂结果通知厂家进场。冯伟强调大洋路市场的平台作用，“通过大洋市场的平台，把商家请进来，桌上放着产品，再把摊位请进来，双方直接对接”。

在规范管理方面，市场对各项收费标准和验厂合格厂家名单进行公示，并公布了投诉电话。与商户签订合同同时连带合同附件《承租人须知》，做到检查处罚有依据。通过公示与合同明确权利义务，畅通投诉渠道，让权力在阳光下运行，更有利于提供一个干净、公开、透明的营商平台。

“代理制”不复存在

市场秩序得到规范

“代理制”垄断了货源供应，不仅扰乱市场秩序，也使经营者积极性受到打击。牛羊肉大厅赵焕卿商户表示：“以前进货渠道由代理商把控，当时只有两家供货商，要通过抓阄确定购买顺序，而且不能自行挑选货物，货物的好坏只能碰运气。代理制取消后，供货商增到了7家，不仅能自行选货，还可以议价，进货质量提高了，价格也下来了。”

北京大洋路农副产品市场管理人员（右）正与商户沟通（左）/北京大洋路农副产品市场有限公司供图

“自取消代理制后，没有了欺行霸市，可供选择的商家全符合相关资质，供应商之间有了竞争，货物价格也降低了，商户和消费者都收益。”商户彭珍和曾爱林接受采访时表示。

据悉，自2019年4月大洋路市场彻底取消“代理制”以来，市场相关大厅的经营效益明显提升。市场豆制品厅，原来只由3家公司控制，每家每年收取10万元，租金共计30万元，取消“代理制”后，现在增加到由27家生产厂家供应，每家每年收取3万元，租金共计81万元。

今年6月14日，中央扫黑除恶第11督导组第2下沉组，通过个别谈话，查阅相关资料的形式，实地详细了解了辖区内大洋路市场经营模式、整改落实等相关情况,对整改之后取得的进展予以肯定。

依托信息技术

建立“中华特色集散地”

“搭建一个既可以大宗贸易，也可以进老百姓餐桌的平台”。这是冯伟对大洋路农副产品批发市场未来的展望。“市场的硬件要发展，现在市场不再是收租金那么简单了，要生存就要产业升级。”

冯伟介绍，大洋路市场正在寻求与媒体等机构的合作以构建一个“大数据”平台。一方面，搜罗全国各地特色产品信息与市场信息，扩宽货源和销售渠道，建立“中华特色集散地”；另一方面，对大洋路市场的销售数据进行及时监控，方便市场和商家决策。他计划“将全国各地的好产品聚集在这里”，再通过各类媒体平台将大洋路市场的品牌推广出去。

关于产业升级，大洋路市场还筹划利用新技术进一步改造产品展示大厅，通过为全国各地的优势产品提供展示空间与技术支持，扩宽盈利方式。同时市场还准备寻求食品溯源和冷链技术的支持，实现“实体+电商”的经营模式，打通线上线下渠道，将产品送上市民的餐桌，延长批发市场在产业链中的参与环节。

盈利之外，冯伟还希望通过大洋路市场创造更多的社会效益。在今年1月13日上午举行的北京市政协十三届二次会议部分界别联组会上，北京市政协委员、国务院扶贫办社会扶贫司司长曲天军曾提出“要促进产销对接，用受援地农产品丰富首都菜篮子。”

冯伟透露，大洋路市场正在酝酿通过租金优惠、与担有扶贫任务的单位合作等方式，为贫困地产品提供更多展示和销售空间， “把渠道畅通，把东西引进来长期供货”。这样不仅能够帮助贫困户增收，还可以让首都市民购买到更多全国各地的特色农产品，达到脱贫“治本”的目的。（王政 高瑞瑞）