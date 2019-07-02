骨刺造成吞咽困难，食道型颈椎病需警惕
人到中年的刘先生开始只是进食时异物感，如今硬一点的饭菜就咽不下去。他网上一查，怀疑自己得了食道癌，寝食难安，又怕家人担心还不敢和家人说，便心情沉重独自来医院。
然而到医院核磁共振检查后，医生发现刘先生的颈椎椎体前缘长了一个6厘米长、1厘米厚的巨大骨刺，使食管受到压迫。这才是他吞咽困难的原因，而非食道癌。解除警报之后，刘先生悬着的心情一下松弛。不过，他得接受手术治疗，除去椎体大骨刺。术后，刘先生吞咽困难没有了，脖子不疼，头也不晕了。省人民医院的医生提醒，长期伏案工作、使用电脑、低头看手机，又不注意颈椎保健，容易导致颈椎发病。
其中像刘先生这样的食道型颈椎病，主要表现就是咽部不适、异物感；如果病情再加重，除了影响正常的饮水和进食，还会有不同程度的颈肩疼痛、项部僵板感、头晕、上肢麻木等表现。
“遇到最年轻的患者才26岁，当时告知病情严重性，小伙子及家人吓得不轻。”省人民医院麻育源医生回忆道。这位年轻患者是一家电子厂流水线上的装配工人，长年累月低头工作，而下班回家也没闲着，低头刷手机，经常玩至深夜。一天，他无意中一抬头，突然出现颈部剧烈的疼痛，同时右上肢出现过电样的麻木感，伴有右上肢的无力。“赶快送医院！”有人一提醒，同事们忙将患者送到医院急诊中心。经过检查，发现患者为急性的巨大颈椎椎间盘突出，压迫了右侧的神经根，得马上手术。
需要强调的是，怀疑颈椎病患者，一定要去正规医院进行相关检查明确诊断，随意去做按摩和推拿，则有可能导致脊髓损伤而瘫痪。（记者 张苗 通讯员 宋黎胜）
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