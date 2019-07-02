屋子里放一杯糖水真的可以驱蚊吗?

驱蚊的方法千千万，有一种方法看上去似乎特别不靠谱：在屋子里放一杯糖水。

根据传说中的办法，你得先准备一杯甜甜的糖水，可以装在一个饮料瓶里，也可以是一个酒瓶里，然后打开盖子放在角落里，糖水散发的甜味就会吸引蚊子。被吸引的蚊子会飞到瓶子里被糖水黏住，这样它们就不会来找你麻烦了。

听起来是不是像很不靠谱的歪门偏方？因为之前有科学家研究表明：蚊子是通过嗅觉感知二氧化碳、乳酸、羧酸、醛和辛烯醇这些物质来寻找吸血对象的，而甜味并不属于它们感知的内容。

但最近科学家的一项研究证明了这个偏方是有些用的。这项研究结果发表在5月9日的PLOS Biology期刊上。

糖水果真能减少蚊子吸血的冲动

研究人员选择了白纹伊蚊作为研究对象，这是一种来自于东南亚的蚊子，对环境的适应力极强，所以早就不限于东南亚地区了，在中国也有。加上它和其他蚊子相比具有更强的攻击性，能传播令人讨厌的疾病（比如登革热、黄热病和寨卡病毒），所以被国际自然保护联盟物种存续委员会的入侵物种专家小组（ISSG）列为世界百大外来入侵物种。

要知道只有雌蚊会因为要怀宝宝而去吸血，但其实它们也会去吸食花朵的蜂蜜或者树液来获取糖分。

研究人员正是因为看到了这一点，觉得可以利用蚊子喜欢糖这一特性来减少它们吸血的冲动。所以研究人员立即开展试验，他们准备了一些覆盖有网的透明塑料杯，把蚊子分别关进这些杯子里，杯子里都挂着一个棉球，有的杯子里的棉球是浸了糖水的（浓度分别为5%、20%、50%），有的则是普普通通的水，这样方便作对比。

这些蚊子都是饥饿的。研究人员在早上和下午两个时段做试验，把手放在塑料杯的网上持续1分钟，试着吸引蚊子过来咬他，但又保持一段距离，不让蚊子真的吸到血，就这样不断“调戏”和“勾引”蚊子……结果发现：在只有纯水的杯子里，雌蚊更具有攻击性，攻击频率更高；而在有糖水的杯子里，蚊子的攻击性则被削弱了很多。而且糖水浓度越高，提供的能量越多，削弱的攻击性则越明显。也就是说糖水的确会降低蚊子对吸人血液的“冲动”，削弱了蚊子的攻击性，而且越浓的糖水越明显。

转基因技术能让蚊子不吸血

那么，哪一种糖水能更有效驱蚊呢？到底是蔗糖、葡萄糖又或者是果糖呢？

为了找出问题的答案，研究人员又分别用20%的蔗糖、葡萄糖和果糖来做上述同样的试验。结果发现：在降低攻击性上基本没啥太大差别。如果非要比一比，可能果糖效果好一点。估计是因为这几种糖提供的热量都差不多的缘故吧。

为什么蚊子喜欢吃糖？是因为不管是糖还是血，都能为雌性蚊子的繁殖提供能量。如果没有糖，蚊子就只能吸血，而糖只是一个蚊子进食的选项之一。而且正常情况下，吃糖的风险几乎为0，而吸血则有可能被人类一掌拍死，如果你是一只蚊子，你会选哪个？所以蚊子吃糖是一种生存策略的选择。

而这一切其实是由蚊子的基因来决定的。

研究人员后来还对这些蚊子的RNA（核糖核酸，存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体）进行了测序。他们发现，一些基因表达的变化与吸食人类血液的兴趣降低有关。其中一个基因是卵黄素基因，称为Vg-2，它在雌性蚊子的卵巢发育中发挥作用，当它们吃糖时，这种基因表达得更多。也就是说Vg-2表达量越高，蚊子吸血的冲动就越少。

研究人员随后又进行了另一项实验：他们干扰了蚊子的RNA，并降低了Vg-2的表达。结果发现：尽管雌性蚊子只吃糖，但它们还是会对人类的血液感到饥饿。证实了Vg-2和蚊子吸血有着密不可分的关系。将来也许可以利用这一点，用转基因技术来抑制蚊子的吸血，让它们“改邪归正”，这样蚊子就能只吃糖不吸血。

所以，大家不妨在家里试试这个科学“偏方”。不过要记得经常换糖水，之前科学家用糖来诱导以抑制蚊子叮咬的效果持续不到一周，因为糖水的浓度降低了就不管用了。而且如果按照科学家的做法来弄的话，选蔗糖作为材料就ok了，浓度越高的糖水效果越好。另外要注意一点，用糖水来驱蚊的办法，似乎也只对“年轻”的雌蚊有用。