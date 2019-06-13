南京市疾控中心环境卫生与消媒控制科目前监测到，今年蚊子的数量较去年同期要多。同样，厦门今年的蚊子也来得早来得多，居住在25-26层高楼的居民也遭遇蚊子袭击。这些地方的疾控部门提醒，盛夏和梅雨季即将到来，蚊子将大量滋生，市民一定要做好防蚊防咬准备，以免影响健康和染上疾病。

夏天让人不安和烦闷事莫过于高温与蚊子，高温可以通过技术来征服，如空调和电扇，但对付蚊子，直到今天人类也是有效手段不多。如此的后果是，除了蚊子叮咬的不舒服和痛苦外，还可以因蚊子传播数十种疾病，如疟疾、登革热和登革出血热、流行性乙型脑炎、黄热病、丝虫病、黑热病等。

千万年来，人类与蚊子成为生死冤家，由于蚊子的演化进程比人类更长，生存的能力更强，尽管人类有各种能力消灭蚊子，但还是拿蚊子没有办法。而且人与蚊子相处也衍生出了环境和生物多样性的问题，其中，最重要的问题是，如何与蚊子相处才能既让蚊子不危害人类，又有利于生态的平衡。

蚊子危害人类健康，当然需要驱蚊避蚊和灭杀，但是，灭杀行为不当，也有可能造成更大的麻烦。人类使用杀虫剂灭蚊已经陷入过经典的全球争论——由于DDT为代表的杀虫剂的使用，导致了“寂静的春天”的生态危机，于是全球禁用DDT；但是，由于非洲缺医少药，疟疾一直难以根除，世界卫生组织（WHO）经过权衡认定，可以在非洲疟疾高发区使用DDT来杀蚊灭蚊。

不过，现在的最新研究反馈的信息是，在人蚊大战中，过多使用杀虫剂灭蚊反而会促使蚊子越来越多。美国犹他大学的埃德·哈米尔团队最新发表于《生态学》的一项研究表明，哥斯达黎加的蚊子对杀死它们和其他害虫的常见化学物质已经进化出抗药性。与此同时，蚊子的捕食者（天敌）没有跟上进化的步伐，结果使得蚊子的数量激增。

现在，人们可能赞同最理想的办法是利用科技的手段将蚊子灭绝，中国也早就参与到这样的研究中，例如，研究转基因蚊和对蚊子引进特殊的细菌，让蚊子绝育，从而灭绝对人类健康和生命危害极大的某些种类的蚊子。

但是，这样灭绝蚊子也引发了对未来生态安全的担心，一是转基因是否会转移到其他物种身上，二是如果蚊子灭绝造成生物链链条的断绝后，以蚊子为生的生物是否也会减少或灭绝，从而造成生物多样性的减少。

不过，还有一种方法是，降低蚊子寻找人类觅食的意愿和能力。蚊子确定觅食目标的重要因素是人类汗液中的乳酸，蚊子能够感知到人类汗液中的乳酸是因为蚊子体内有一种称为lr8a的基因，如果也利用基因工程去掉蚊子的这个基因，就有可能让蚊子不再叮人。现在，经过研究，去掉蚊子的lr8a基因后，这样的蚊子寻找人类的活动减少了50%，叮咬人类的觅食能力明显下降。这样的基因技术显然比灭绝蚊子的转基因技术要好得多，当然也存在一定的生态风险。

对于蚊子，目前人类所能做的最好的方式还是以物理方法驱蚊和避开蚊子，减少它们的叮咬。使用蚊帐，安装纱门、纱窗，清除积水，备上蚊拍，使用电蚊香，采用清凉油、风油精、大蒜等，都是有效防蚊驱蚊的方法。而且，现在还有一些新型的防蚊驱蚊工具，如灭蚊灯，原理也在于引诱蚊子离开人。

当然，如果还能结合以蚊子的天敌来灭蚊，如蜻蜓、青蛙、蜘蛛、食蚊鱼和豆娘来杀蚊，可能效果就更好。