意大利研究发现吃甜食或能效避免被蚊子叮咬

夏季的全民公敌肯定是蚊子!它携带疟疾、登革热、兹卡病毒、基孔肯雅热等疾病，可以说是地球上最危险的动物之一。世界各地的科学家们一直在寻找解决蚊子叮咬的方法。据《法兰西西部报》(L'Ouest-France)报道，意大利研究员近日发现食用甜食可遏制蚊子叮咬。

发表于美国《PLOS Biology》期刊的一项研究表明，米兰大学科学家证实人们在吃完甜食后，蚊子叮咬的冲动就会受到抑制。此行为是由基因控制的。

科学家通过研究白纹伊蚊发现，食用甜食对蚊子叮咬的抑制效果为5至6天。研究人员将实验对象分为两组：一组人员食用糖水，另一组不食用。比较蚊子在接近这两组人手的过程中的活跃程度发现，蚊子对食用糖水的人的血液不太感兴趣，而未食用糖水的人更容易遭到叮咬。

意大利科学家进一步研究了蚊子的基因，发现其中一种被称为Vg-2的基因，能够决定雌性蚊子发育过程中某种蛋白质的产量。这种蛋白质会驱使蚊子叮人。然而在进食甜食后，这种蛋白质产量就会下降。

该研究的参与者动物学家保罗 加布里埃利( Paolo Gabriel)称，可以通过控制蚊子有关的基因使蛋白质数量来有效防止叮咬。国际科学组织将就此开展进一步研究。