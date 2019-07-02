无污染多脂鱼可防2型糖尿病
李珍玉
瑞典科学家近日研究证实，多吃不含环境污染物的多脂鱼类将降低患2型糖尿病的风险。
此前曾有研究提出，摄入多脂鱼类有可能导致2型糖尿病风险增大。但瑞典查尔姆斯理工大学的研究团队对421位患2型糖尿病7年的患者和421名健康人进行了对照研究。通过两组参试者的血样分析，研究人员发现，多脂鱼类对2型糖尿病风险的影响差异源于这些鱼的受污染程度。在测量过程中，研究人员发现三种有机污染物二恶英、滴滴涕和多氯联苯。它们属于脂溶性物质，主要存在于鱼类、肉类和乳制品等高脂肪动物食品中。
研究人员指出，无污染的多脂鱼类对血糖的控制效果较好，但一旦鱼类的生活环境遭受污染，人们食用后引发糖尿病的风险就抵消了其益处。其中，鲱鱼和野生三文鱼等鱼类脂肪含量特别高，也更容易吸收污染物。专家提醒，2型糖尿病高风险人群应尤其注意选择食用无污染区域出产的高脂鱼类。▲（李珍玉）
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