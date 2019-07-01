生二胎前，这些准备要做足！
二胎时代到来，很多人备孕二胎。但是，生育二胎的主力军——80后妇女，年龄都已经过了35岁，开始属于高龄产妇了，还有许多70后也在抓紧时间备孕。
生育力普遍下降，妊娠机会显著降低，随之而来的生育风险也会增高。
医生建议，女性在生二胎前，夫妻双方最好到医院做个生育力评估，成功怀孕后更要加强孕期管理，防止各种孕期并发症的发生。
什么是生育能力评估?
生育力评估，是对育龄夫妇的病史、职业、饮食、居住环境、女性排卵情况、输卵管卵巢功能和精液情况等进行系统评估。
生育能力评估对能否怀孕、优孕、优生、优育有重要意义。
哪些人需要做生育能力评估?
1. 已婚已育一孩，想要生育二胎但做过输卵管及输精管结扎的夫妇。
2. 已婚一年以上未避孕未怀孕的夫妇。
3. 女性有以下症状者：小腹疼痛、腰骶酸疼、白带异常、痛经、月经量少色淡等。
4. 男性有以下症状者：性生活时间短、射精过快、阴囊肿胀、包茎、精液发黄等。
5. 有"家族遗传病"人群、司机人群、生活不规律者、白领女性、大龄高龄未孕女性等。
6. 此外，有人流、盆腔炎、阴道炎、免疫力低下等病史的女性，有睾丸炎、精囊炎、前列腺炎病史的男性也需重视生育能力评估。
生育力评估主要分三步：
首先是问诊，包括年龄、月经史、家族史、病史等。
第二步就是体格检查：包括妇科检查，通常根据女性有过的病史(比如说有感染性疾病，就需要检查一下是否有现在感染体征)进行针对检查。
第三步是辅助检查：基本要看你的卵巢储备功能，就是评估卵巢内还剩下多少卵泡可供排出，他们的质量即受精和发育成胚胎的能力如何等等，更直接的说，就是评估一个人的生育能力怎么样。
根据评估的结果，对查出患有影响生育的妇科或者男科疾病的夫妇，予以及时治疗;对于检查符合生育条件的夫妇，科学指导如何选择最佳生育年龄和受孕时机，进行孕前和孕期保健指导，避免出生缺陷。
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