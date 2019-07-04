衣原体感染可能导致卵巢癌
德国联邦教研部近日发布公报说，他们资助的一个国际研究团队发现，常见的衣原体感染不容忽视，因为这种感染可能会诱发输卵管细胞突变，进而增加患卵巢癌的风险。
衣原体是微生物的一类，能在细胞内繁殖，会引发多种疾病，其中性传播是其主要传播途径，可能引发包括不孕在内的严重后果。在感染状况下，衣原体可从阴道经由子宫上升至输卵管，并在那里“安家”。而卵巢癌常发源于输卵管中，肿瘤细胞会从输卵管扩散到腹部和卵巢。
为弄清衣原体感染和卵巢癌之间的关系，研究人员借助相关感染模型展开分析。结果发现，衣原体会导致输卵管细胞基因发生永久性改变，不再编码一种有助抑制肿瘤形成的蛋白质。
“我们在被（衣原体）感染的细胞中发现了很多对癌症发展至关重要的特征。”参与研究的德国马克斯·普朗克感染生物学研究所教授托马斯·迈尔说，而且慢性衣原体感染过程中出现的炎症也可能会进一步促进肿瘤的形成。
目前，研究人员正试图通过基因分析等手段，进一步确认衣原体感染与卵巢癌之间的关联。迈尔表示，人们如今低估了衣原体感染的危害，如能找到衣原体感染与卵巢癌相关的确凿证据，将有助开发相关疫苗和治疗药物。
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