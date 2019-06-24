女性结扎后，还有机会备孕二胎吗？

结扎后的生育问题值得关注。结扎不等于绝育，进行手术复通即可。

结扎，又称绝育手术，是一种永久性的避孕方式，是指使用一定的手段(如使用羊肠线)将人体或生物体的某些管道(如输精管、输卵管等)扎住达到避孕效果的方式。

如果需要恢复生育，需要进行手术，当然，也不排除由于结扎不彻底导致再次怀孕。

【女性结扎】

如果一些女性结扎后还想生育，可以到正规的医院进行输卵管复通手术进行疏通。

结扎并不影响女性的卵巢功能，仍然会正常女性激素的分泌，所以只要进行输卵管复通手术疏通后仍然有生育的能力。

但具体是否适合做该手术，还需要根据女性自身状况而定。

复通术需要对只有8~10公分的输卵管进行复通，对因结扎被损坏的部分输卵管进行重接、吻合等，因此手术对医生的要求较高，患者要选择正规专业的医院进行手术。

【男性结扎】

男性结扎手术是一种永久性的避孕方式。

避孕原理是把由睾丸运送精子往阴茎的输精管切断，使精子无法进入精液内而排除体外。

男性接受结扎手术后，并不会立即产生永久避孕的功效，故手术后还要采用其它可靠的避孕措施，直至经过了两次精检查，证明已完全无精子的存在，才可以放弃避孕措施。

男人若做过输精管结扎手术，可以做输精管复通手术。有的男性做完手术后会产生抗精子抗体，不利于受孕，建议做完手术后检查一下是否有这方面的问题。

长沙阳光医院二胎门诊主任刘芙敏建议：如果再想要孩子，不管男性女性，做了复通手术后，都应该去医院好好做检查，确保身体状态是否适合生育，好保证好优生优育。特别是一些高龄的人群，一定要调理好身体，这样才有可能生育出健康的宝宝!