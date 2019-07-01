北科院北京市营养源研究所与合作单位举行揭牌仪式
2019年6月28日上午，在北京市科学技术研究院营养源研究所内，中国营养学会“营养健康研究院”和“教育培训中心”落户北科院营养源研究所、中国营养学会“营养与保健食品分会”入驻北科院营养源研究所揭牌仪式举行。同期举行的还有来自于河北、内蒙、青海、北京的五家营养健康型食品生产企业与北科院营养源研究所合作共建“联合研发中心”和“营养健康研究院”揭牌仪式。
揭牌仪式后，参加仪式的领导、专家及企业家，以“京津冀营养创新中心”为主题，共同探讨如何落实“健康中国”战略，落实国民营养计划。参会代表积极参与讨论。北科院营养源研究所李东所长介绍了北科院“生物医药与营养健康协同创新中心”的情况，北科院营养源研究所计划依托中心资源首先建立“北京市营养创新平台”，进一步争取建立国家级“京津冀区域营养创新中心”，努力做好国民营养健康大文章。中国营养学会杨月欣理事长和杨晓光副理事长均肯定了营养源所的工作，提出了如何定位京津冀营养创新中心是关键。建议以特殊食品研发、参与和跟进法规标准工作等作为主要内容。
中国疾病预防控制中心营养与健康所丁钢强所长认为：北科院营养源研究所在产学研的应用研究及科技成果推广中远远走在领域内前端。中国营养学会“营养健康研究院”、“教育培训中心”落户北科院营养源研究所、中国营养学会“营养与保健食品分会”入驻营养源所，提示北科院营养源研究所从专业研究的角度看不再是地方性研究所，已经上升到国家层面。希望北科院营养源研究所在原有基础上针对全国性营养相关问题，做出更多的科研成果并使成果转化落地。
此次北科院营养源研究所与合作单位揭牌仪式，并非北科院营养源研究所在推进落实国民营养计划中迈出的第一步。去年12月份北科院营养源研究所牵头集合北科院六家研究所（北京市营养源研究所、北京市理化分析测试中心、北京城市系统工程研究中心、北京市计算中心、北京市辐射中心、北京市实验动物研究中心）共同成立北科院“生物医药与营养健康协同创新中心”。北科健康中心以《“健康中国2030”规划纲要》为指导，以学术为支撑，创新为动力，致力研发健康相关的技术、产品和服务，努力构建具有国内领先水平的以生物医药和营养健康为核心的健康产业的产、学、研、医、用协同创新中心。北科院营养源研究所与合作单位揭牌仪式进一步证明了营养源所在营养健康科技创新、营养健康科技成果转化与产业化中的重要作用。
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