“葛优瘫”摊上了大事

解放军总医院第七医学中心呼吸内科 朱莹

老王今年退休了，想着退休后总是要干点什么，但要先在家好好休息一周，把30多年的劳累弥补回来。于是开始了“葛优瘫”之旅。

肥胖的身躯横着来一躺，抽着烟，刷着屏，“爽”就一个字。刚在烟雾缭绕中过了两天“神仙般葛优瘫”，老王就觉得有点不对劲，走路的时候左小腿有些疼，并且喘气有点费劲，偶尔还胸闷。但是，老王没把这些当回事，想着必须再躺几天养养。

又过了两天，似乎症状严重了。这下老王媳妇也开始紧张了，督促老王必须去医院瞧瞧。到了医院，老王被诊断为肺栓塞。老王是丈二和尚摸不着头脑，怎么也不明白肺栓塞跟他有什么关系？

不动，是肺栓塞的隐患

原来老王的病和他的“葛优瘫”不无关系，其最大的隐患就是不动。“流水不腐，户枢不蠹”，所以人活着就要动起来。不动的表现形式有以下两种。

第一，久坐，如长时间伏案工作，长途旅行（飞机、火车、客车、自驾），长时间打麻将、玩游戏等。其实，解决的办法很简单，如果不愿意或不能站起来活动，可以经常抖抖腿，让下肢血液回流，这样血栓形成的概率就会大大降低。

第二，久卧，如长时间躺着刷屏、急性内科疾病患者、瘫痪卧床者等。对于卧床病人一般医嘱都有“定时翻身”一条，原因就在于此。

健康人得肺栓塞的常见危险因素，除了久坐和久卧导致静脉血流瘀滞外，还有高龄、吸烟、肥胖等，都是静脉血栓栓塞症的危险因素。对于女性而言，口服避孕药，或妊娠/产褥期，药物或者身体激素的影响将导致血液呈现高凝状态，也是静脉血栓的危险因素之一。

那么，什么是静脉血栓栓塞症(VTE)呢？静脉血栓栓塞症包括深静脉血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE），实质上为同一疾病在不同阶段和不同部位的两种临床表现形式。肺栓塞最常见的为肺血栓栓塞症（PTE），其他包括脂肪、羊水、空气栓塞。

肺栓塞有先兆症状

肺栓塞起病急，死亡率高，70%的肺血栓栓塞症患者可在下肢形成深静脉血栓。长坐久卧引起的静脉血流淤滞是导致下肢深静脉血栓形成的主要原因。当人长时间静坐不动时，小腿肌肉的收缩活动明显减少，静脉血血流速度减慢，导致下肢深静脉血栓形成。这部分血栓有的会自我溶解消失，有的会脱落顺着血液循环进入右心堵塞肺动脉，导致肺栓塞。如果栓子大到阻塞肺动脉，使其支配区的肺组织因血流阻断而无法完成氧气和二氧化碳交换时，即引起胸闷甚至晕厥、猝死现象。但是，肺栓塞也有一些先兆症状。

1.单侧腿肿。老王“葛优瘫”两天后走路的时候左小腿开始疼痛，且休息后不缓解，并逐渐加重。下肢深静脉血栓最特异性的症状是单侧下肢突然出现肿胀及疼痛，伴有小腿肌肉明显压痛，严重者无法下地行走，休息或改变体位后不缓解。可有部分人可见皮肤颜色改变，如发青紫、暗红等。

2.胸闷、胸痛。老王喘气费劲、伴胸闷，呼吸急促，胸闷、胸痛都是因为缺氧导致，可持续存在，20%患者还可伴有小量咯血（俗称“三联征”）。还可出现发热、心悸、咳嗽等非特异性症状。如果肺栓塞程度严重则出现晕厥、低血压休克甚至猝死。

肺栓塞一旦确诊需要立即启动抗凝治疗，目前常用的抗凝药物主要包括普通肝素、低分子肝素、华法林和新型口服抗凝药物等。