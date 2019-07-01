夏季养生重在“养心”

时值夏季，在养生方面我们应该注意哪些问题呢？养生宝典《黄帝内经》告诉我们，夏季不仅要注意“养阳”外，还要注意“养心”，而养心之道又莫过于“志闲而少欲”，正如《黄帝内经》第一篇《上古天真论》所说的：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”

《黄帝内经》也是养生宝典

《黄帝内经》不仅是我国中医理论的奠基之作，也是一部养生宝典。

《黄帝内经》的养生要旨是：顺应自然，调和身心，培元补气，“不治已病治未病”，实现健康生活。

所谓顺应自然，就是顺应四时阴阳之变，内养五脏六腑，外养四肢百骸。《黄帝内经·素问·四气调神大论篇》说：“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根，故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。故阴阳四时者，万物之终始也，死生之本也，逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道……是故圣人不治已病治未病，不治已乱治未乱，此之谓也。”

这段话提出了两个养生要点：一是阴阳四时乃死生之本，只能顺之不能逆之；二是春夏要养阳，秋冬要养阴。

春夏养阳，秋冬养阴

按常理，春温夏暑易伤阴，秋凉冬寒易伤阳，为何《黄帝内经》反而强调“春夏养阳，秋冬养阴”呢？

众所周知，春生夏长秋收冬藏是自然规律，如果以寒热划分阴阳，则春夏行阳令，秋冬行阴令。春时阳生，夏时阳盛；秋时阴收，冬时阴藏。然而，春时虽然阳气始生，但风寒之邪尚能为患，稍不小心便会感冒发烧，故春时应注意御寒保暖，以养人体之阳。夏季炎热，人们喜纳凉、吹空调、喝冷饮，但夏夜纳凉易受寒湿之邪入侵，吹空调易患感冒，喝冷饮太多易伤肠胃，均伤人体之阳。

同理，秋冬之时虽行阴令，但燥邪为患，易伤阴。秋凉冬寒，人们喜食辛辣，或饮酒以御寒，但辛辣之物易生内热，酒易生湿热，饮食太过则伤阴。正因为人们在春夏只知养阴不知养阳，在秋冬只知养阳不知养阴，《黄帝内经》才提出了“春夏养阳，秋冬养阴”的观点。这种理论，正是《黄帝内经》在养生保健方面的高明之处。

夏季养生要“养心”

时下，正值夏季。在养生方面除了注意“养阳”外，还要注意“养心”。

夏季为什么要“养心”？心脏和夏季有何关系？

《黄帝内经·素问·阴阳应象大论篇》说：“南方生热，热生火，火生苦，苦生心，心生血，血生脾。心主舌，其在天为热，在地为火，在体为脉，在藏为心，在色为赤，在音为徵，在声为笑，在变动为忧……在志为喜。”这是根据古代阴阳五行理论，将心脏与热、火、南方、苦味、赤色、笑、忧、喜等对应联系起来。因夏季火旺，故夏季与心脏的关系十分密切。

夏日炎炎，应如何养生？《黄帝内经·素问·四气调神大论篇》提出：

“夏三月，此谓蕃秀。天地气交，万物华实，夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄，若所爱在外。此夏气之应，养长之道也。逆之则伤心，秋为痎疟，奉收者少，冬至重病。”

这段话论述夏季养生，第一点是要“夜卧早起，无厌于日”。夏日昼长夜短，睡眠也要随之“夜卧早起”，以顺应自然，如晚上睡眠时间不足，最好睡午觉补足。第二点是“使志无怒”，“使华英成秀，使气得泄”。当夏天气温升高至一定程度时，人体会出现烦躁、易怒等症状。此时，要保持平和的心态，遇事不可激动，以防“情绪中暑”。同时，人的精神要像夏天的万物一样，郁郁葱葱，蓬勃向上，心情愉悦，使人体气机舒畅，这就是顺应夏天万物生长的养生之道。

《黄帝内经》还认为，夏季的养生之道，其实就是“养心”，如违背此道，就是“逆心”。“逆心”的结果，是“秋为痎疟”，“冬至重病”，所以《黄帝内经》特别强调“冬病夏治”。而为了预防秋冬的疾病，夏日必须注意“养心”。

北京故宫有个“养心殿”，那是清代自雍正以后八个皇帝办公休息的地方，此殿之名出自《孟子》的“养心莫善于寡欲”。而从养生的角度讲，“养心”莫善于“志闲而少欲”，正如《黄帝内经》第一篇《上古天真论》所说：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”