编者的话:生活中，我们常听到“湿气重”这个概念，很多人却不知道湿气是怎么来的，以及该如何祛除。若喜食冷饮、生冷瓜果等寒凉之物，会损伤脾胃导致脾虚，或损伤人体阳气，化生湿气。湿气重的人，晨起舌苔厚腻，大便爱粘马桶，面部油脂多，多汗且黏，口黏腻或甜；或四肢浮肿、按之凹陷，小便不利或浑浊；或头身重困，关节疼痛重着、肌肤麻木；女性白带过多。本期推荐三个化痰祛湿的粥方，读者可根据情况选用。

赤小豆山楂薏仁粥

取赤小豆50克、薏仁50克、白扁豆20克、茯苓15克、生山楂20克、粳米100克；除粳米外，其他材料放入锅中浸泡30分钟；粳米洗净，倒入浸泡食材的锅中，加适量清水，大火煮沸10分钟后改小火煮20分钟即可，趁热食用。

方中，茯苓为利水消肿之要药，也可用于脾虚诸证，与薏仁配伍，有利水渗湿、健脾安神的作用；赤小豆能利湿消肿、清热退黄、解毒排脓。白扁豆性微温、味甘，归脾、胃经，有补脾化湿的功效。山楂具有消食化积的功效。这道药膳对于痰湿体质兼有心神不安、食欲差等症状有较好作用。需注意的是，脾胃虚弱、胃酸过多者禁食此方。

需注意的是，赤小豆与我们平时吃的红豆是有区别的。红豆的形状更接近于椭圆，而赤小豆是圆柱状，看上去十分细长；红豆看上去颜色亮，赤小豆虽然也是红褐色，但有些发暗；口感上，红豆十分软糯，赤小豆则有些硬，比较适合煮粥；在疗效上，赤小豆的功效比红豆强，所以中医多用赤小豆入药。▲

山药冬瓜粳米粥

取山药100克、冬瓜150克、粳米200克；冬瓜、山药去皮、洗净、切厚片，葱、姜洗净切末；锅内放油烧热，放入葱丝、姜末略爆，加入清水煮沸；放入山药、冬瓜，中火煮至熟透；粳米淘洗干净，倒入锅中，小火慢煮30分钟；加入盐、葱末等调味即可。

方中，山药味甘性平，归肺、脾、肾经，滋补性强，既补气又益阴，乃平补肺脾肾之佳品。《本草纲目》中记载，山药有“补虚羸，除寒热、邪气，补中、益气力、长肌肉、强阳、益肾气、健脾胃、止泄痢”等功效。冬瓜味甘淡，性微寒，归肺、大小肠、膀胱经，《本草备要》中记载，冬瓜“寒泻热，甘益脾，利二便、水肿，止消渴，散热毒、痈肿”。两者相辅，起到健脾、益气、利湿之效。▲

茯苓麦冬

小米粥

准备茯苓15克、麦冬15克、小米100克；茯苓和麦冬放入锅中，加适量清水煎煮成浓汁，去渣留汁备用；小米洗净，倒入锅中，加适量清水，大火煮沸后倒入药汁，改小火继续煮30分钟即可。可做主食，每日两次服用。

方中，麦冬味甘、微苦，性微寒，有养阴生津、润肺清心的作用。《本草新编》中记载：“麦门冬，泻肺中之伏火，清胃中之热邪，补心气之劳伤，止血家之呕吐，益精强阴，解烦止渴，美颜色，悦肌肤，退虚热，解肺燥”。茯苓性平，味甘淡，具有渗湿利水、健脾和胃、宁心安神的功效。《用药心法》中记载：“茯苓，淡能利窍，甘以助阳，除湿之圣药也。味甘平补阳，益脾逐水，生津导气”。这道药膳对于脾虚湿热兼有心阴不足、心胸烦热、惊悸失眠、口干舌燥等症状有很好的改善效果。▲