视力挂钩“三好学生”：近视防控别矫枉过正

以近视程度作为“三好学生”评价标准，似乎有失偏颇。

视力低于5.0不能评“三好学生”？近日，杭州市三墩小学的规定引发了社会热议。对此，杭州市西湖区教育局回应称，该校规定中，并非是视力5.0以下一律不得参评，若视力在5.0以下，一学期来视力没有退步的，同样可参评。教育局还解释了设置这一规定的目的，是为了通过宣传营造护眼氛围，通过评价撬动学生与家长的护眼行动。

学校通过“三好学生”的评定，撬动学生和家长落实护眼行动的初衷值得肯定。目前，我国初高中生和大学生的近视率均已超过七成，青少年近视率高居世界第一，而且学生近视低龄化趋势明显，这些数据为近视防控敲响了警钟。

为了防控青少年近视率，去年，教育部会同国家卫生健康委员会等八部门制定了《综合防控儿童青少年近视实施方案》，明确将儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核指标。压力层层传导之下，学校做出此类规定，似乎也情有可原。

“三好学生”作为一项荣誉，是学生评价的重要一环，评价指标的设定理应科学、合理、公平、公正。但不管是视力高于5.0才可参评，还是最新回应的“若视力在5.0以下，一学期来视力没有退步的”也可以参评，以近视程度作为评价标准，似乎有失偏颇。

先不论有些近视的成因源于先天，仅从近视形成的后天因素来看，学生和家长固然有责任，但学校也是重要的责任方。学业负担过重、升学竞争压力大，以及由此导致的睡眠不足、户外活动和锻炼时间不足，都是近视率高发的主要原因。这其中的哪一项，学校及其背后的整个教育大环境都难逃责任。

近视防控需要多方共同努力，全方位防治。学生是第一责任人，应该强化健康意识，主动学习掌握科学用眼护眼等健康知识，养成健康用眼习惯。家长也负有不可推卸的责任，比如控制孩子使用电子产品的时间，引导孩子避免不良用眼行为等。

但近视防控并不仅仅是孩子和家长的事，也是学校以及全社会的事。正因为此，《综合防控儿童青少年近视实施方案》从政府、学校、医疗卫生机构、家庭、学生等方面都提出了具体的要求。而将视力退步的学生排除在“三好学生”的评定范围之外，似乎是将责任推给了学生和家长。

学校试图以“三好学生”的评价撬动视力防控的初衷虽好，但切忌矫枉过正，尤其是将防控视力的责任变相全推给了孩子和家长，而忽视了学校以及其他各方在减轻学生学业负担、改善视觉环境、保障学生睡眠时间、强化户外体育锻炼、加强视力健康管理等方面的责任。

□杨三喜（媒体人）