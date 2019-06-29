患有多动症的儿童通常服用药物进行治疗。美国华盛顿美利坚大学行为神经科学中心的研究者发现，家长们还可以通过帮助孩子养成健康的生活方式来达到治病目的。

研究者选取了184名7~11岁的多动症患儿和104名正常儿童，进行研究分析，结果显示：对照美国儿科学会、国家睡眠基金会和美国农业部的推荐标准，多动症患儿不太可能坚持健康生活和饮食习惯。上述健康准则包括：每天紧盯屏幕（指电视、电脑和视频游戏）的总时间不超过1~2小时、每天至少有1个小时体力活动、限制摄入含糖饮料、每晚睡够9~11小时、每天饮用7~10杯水。

研究负责人凯斯林·霍尔顿称，在儿科医生的指导下，帮助多动症患儿养成健康的生活习惯或许是较有效的干预措施。例如，鼓励孩子参加体育活动、改善他们的睡眠习惯、多喝水而不是其他饮料，限制他们接触电子产品的时间。当一些生活习惯改变之后，就能在一定程度上改善多动症状况。(田鹤)