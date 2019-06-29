患上盆腔炎会影响怀孕吗？预防盆腔炎应注意这三点

对女性而言，妇科疾病向来都是麻烦的代名词，盆腔炎就是其中一种。提起盆腔炎，不少女性“花容失色”，不仅担心它会危害身体健康，更害怕它会成为自己怀孕路上的“绊脚石”。那么，盆腔炎到底是什么？它有哪些危害？在日常生活中该如何预防呢？

据《杭州日报》报道，盆腔炎是指女性盆腔生殖器官、子宫周围的结缔组织及盆腔腹膜的炎症，多发生于性活跃期的妇女，尤其是初次性交年龄小、有多个性伴侣、性交比较频繁以及性伴侣有性传播疾病者，可引起弥漫性腹膜炎、败血症、感染性休克等，严重时甚至会危及生命。同时，对于备孕的女性来说，如果患上盆腔炎，最好把炎症治好再怀孕，否则会影响受孕几率，而且即使能够怀孕，流产、宫外孕的几率也比较高。

海南省海口市妇幼保健院妇科医生陈燕娥在接受《海南日报》采访时提醒，盆腔炎分为急性和慢性两类，下腹疼痛、发烧、寒颤、头痛、食欲不振等临床症状是急性盆腔炎的发病征兆，如果出现这些症状，女性需要及时就医，切勿拖延了事。一旦确诊为盆腔炎，应在正规医院寻求专业医生的帮助，进行及时、规范、彻底的治疗。一般而言，急性盆腔炎最好在发作的1~2天内进行治疗。

那么，女性在日常生活中应该如何预防盆腔炎呢？广东省中医院妇科主任中医师杜巧琳在接受《羊城晚报》采访时提出了以下几点建议：

1.性生活前后注意清洁，注意个人卫生及经期卫生，月经期、产褥期不可同房。

2.同一时段内，尽量固定性伴侣，避免多个性伴侣。

3.在接受人工流产、放置宫内节育器、刮宫术及子宫输卵管造影等妇科手术和侵入性检查后，应禁止性生活，避免游泳和盆浴，以防细菌入侵。（谢龙）

本文由中国人民解放军总医院第一附属（304）医院八一大楼门诊部主任彭国球进行科学性把关，专家目前的研究领域为健康养生类、临床医学类、心理医学类。