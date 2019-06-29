女性一生六个补血关 以血为本侧重不同

受访专家：清华大学第一附属医院中医科主任 隋 晶

由于“经、孕、产、乳”等生理时期对血的消耗大，女性可以说是最容易贫血或血虚的人群。中医有“女子以血为本”之说，而且不同时期，补血方法各有侧重。

幼儿期。婴儿生长发育快，需铁量多，加上从母体带来的铁质基本消耗完了，6个月至1岁很容易贫血。若母亲怀孕时贫血，也会使宝宝“先天不足”。这个年龄段建议补充富含维生素C的食物，比如西红柿汁、菜泥等，以增进铁吸收。当婴儿能吃固体食物后，需多喂含大量铁的食物，如鸡蛋黄、菜粥，但要少吃糖，以免阻碍铁吸收。

经期。每月一次的月经看似并无大碍，可积累起来会让女性流失大量血液，对身体也是一种损伤。中医认为，养血要成为女性的日常习惯，尤其是经期前后，注意适当多吃些富含“造血功能”的食物，如豆制品、动物血、鱼、虾、蛋类、大枣、花生及新鲜果蔬。不少女性经期容易焦躁，中医认为，若情志不畅、肝气郁结，易耗心血，应保持心情愉悦。如果血虚表现较重或患有月经不调等妇科病，除日常调理，“药补”也要跟上，黄芪、人参、当归、白芍、枸杞等补气养血效果都很好，不妨一试。

孕期。女性孕期容易贫血，主要是因为怀孕后体内血容量增大，营养摄入比从前多。同时，十月怀胎不但自身需要血液滋养，胎儿也要靠母体血液生长。尤其是孕晚期，胎儿对铁的吸收加大，女性更易贫血。若不及时干预，容易引起早产、胎儿发育迟缓，因此整个孕期都要补血。除了平时多吃含铁食物，这里给大家推荐两款食疗方：1. 黄芪炖母鸡。母鸡一只，洗净与黄芪一同放入清水，加葱姜去腥，炖1~2小时，加适量食盐调味即可。2.桂圆红枣粥。桂圆、红枣适量，与糯米、山药同煮成粥。

哺乳期。哺乳期分泌的乳汁来源于血液，产后女性由于哺乳常会阴血不足，出现头晕眼花、咽干口燥等症状。如果这个时期贫血，分泌的乳汁中含铁量就低，婴儿的口粮会受到影响。给大家推荐两款产后补血药膳：1.猪脊骨鸭血汤。猪脊骨、鸭血、当归、黄芪适量，加调味品熬制成汤。2.参须蒸乌鸡。乌鸡1只、党参20克、红枣20颗，乌鸡去内脏切成小块，与参须、红枣一同熬汤至肉烂即可。

更年期。女性绝经前后雌激素水平波动，导致机体功能紊乱，通常有失眠、多梦、健忘、盗汗、腰膝酸痛等症状。中医认为，这些都是肾阴虚所致，调理应从补气养血、滋阴补肾做起，建议均衡饮食、荤素搭配、忌肥甘厚腻；保证充足睡眠，以补充精力和体力；心情烦躁时可以看书、听音乐，做些自己喜欢的事缓解不良情绪；时常按一按三阴交（位于内踝向上量4指处），能调和气血、滋阴补肾。

老年期。血能滋养脏腑，维持机体器官正常活动，老人由于机体生理性衰老、脾胃功能低下、血液生化不足，也是贫血高发人群，尤其以血虚为主。常见症状有面色苍白、头晕眼花、心悸失眠、精神倦怠、舌质淡、脉细无力，要格外重视补血养血。推荐一款药膳——四物汤。具体做法：取当归15克、熟地15克、白芍10克、川芎10克，磨成细末。加适量清水，大火煎开，放至温热即可饮用。如果想让口感好一些，可加冰糖、红枣。▲（本报记者 单祺雯）