六个习惯 “吃掉”免疫力

免疫力是人体对抗外界病菌的“战士”，对处于生长发育的孩子来说，强大的免疫力更是健康成长不可获取的天然屏障。美国约翰霍普金斯儿童中心一项研究结果显示，一些生活中不经意的习惯，正悄悄吃掉孩子的免疫力。我国儿科临床工作中也发现类似问题，现提醒家长注意。

过度清洁。医学上有个“卫生假说”理论，说的是儿童早期受到的感染越少，日后患过敏性疾病的机会越大，反之，一个人小时候接触的环境越脏，出现过敏的几率越小。所以，对孩子来说，满足基本的健康环境即可，切忌掉入过度清洁的怪圈，不要限制孩子接触大自然的行为，偶尔在草坪上“摸爬滚打”未尝不可。

乱补益生菌。益生菌可以平衡肠道菌群，增强消化吸收能力，但服用太多，反而会影响孩子肠道内菌群的平衡状态，导致孩子生病。饮食上，可适当给孩子吃一些含益生菌的奶制品，但纯益生菌制剂属于药物，不可盲目乱用。

饮食过量。“多吃点长得壮”是很多家长的口头禅，生怕孩子吃不饱。但饮食过量不仅会伤害到孩子脾胃，出现积食、消化不良等问题，还会降低免疫力，变得容易生病。因此，孩子并非吃得越多越好，每天摄入适量谷薯、蔬果、蛋奶、肉类，营养搭配全面即可，少吃高糖、高脂肪而缺乏营养的零食。

喝水不足。充足的水分可以帮助身体排除毒素和废物，让免疫系统能够更好地抵抗感染。因此，白开水是最好的饮料，要让孩子养成爱喝水的习惯，少喝甚至不喝碳酸饮料。

盲目补微量元素。如果孩子摄入的营养足够，家长却还盲目给其补微量元素，会造成孩子微量元素代谢在体内失衡，伤到免疫力。现在孩子吃的营养都比较全面，微量元素并不会太缺乏，只要平时多注意营养搭配，食物中的微量元素完全足够了。

滥用抗生素。抗生素的滥用会导致耐药性，导致某类抗生素的治疗效果下降。所以，孩子生病时，父母不要总是擅作主张给孩子服用抗生素，儿童使用抗生素要严格按照医生指导服用，遵循“能口服不注射”的用药原则，切勿滥用。▲