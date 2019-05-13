女性常用抗生素伤心脏

据美国《医学快报》报道，美国杜兰大学肥胖研究中心和布莱根妇女医院等机构的研究者通过大型前瞻性队列研究发现，长期服用抗生素的女性，心脏病或中风发作的风险会增加。

研究人员从“美国护士健康研究”中选取了3.6万名女性，并问及她们在20~39岁、40~59岁，以及60岁以上年龄段使用抗生素的情况。根据抗生素使用量，研究人员将所有人分为四组：从未服用抗生素、服用时间少于15天、服用时间为15天~2个月；服用时间2个月以上。在平均近8年的随访期内，这些女性继续每两年完成一次问卷调查。

在调整了可能影响结果的其他因素（如年龄、种族、性别、饮食、生活方式、使用抗生素的原因、超重或肥胖、其他疾病和药物使用情况）后，分析结果显示，从20岁起就服用抗生素且时间超过两个月的女性，患上心血管疾病的可能性比不使用抗生素者高出32%；40岁后才服用抗生素超过2个月的人，比没服用抗生素的女性罹患心血管病的风险高出28%。这意味着，成年后长期服用抗生素的女性中，每1000人就有6人患心血管病；而未服用者，每1000人中只有3人患心血管病。

发表在《欧洲心脏杂志》上的这项研究认为，抗生素使用与心血管病风险增加有关的可能原因是抗生素改变了肠道微环境的平衡，损害了“好”益生菌，并增加了病毒、细菌或其他可能导致疾病的微生物的数量。随着年龄的增长，这些女性服用抗生素的剂量和时长都可能进一步增加，这种累积效应应该是老年女性使用抗生素与心血管疾病之间联系更密切的原因。▲ （郭铁亮）