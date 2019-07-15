想保持年轻状态？ 你需要戒掉这5个坏习惯!

每个人都希望永远保持年经美丽。但一些生活中的坏习惯会在不经意间消耗健康的身体，加速衰老的过程。据美国时尚杂志《COSMOPOLITAN》报道，以下5个坏习惯都是加速人体衰老的主要“元凶”，赶紧自我检查一下吧!

吸烟酗酒

香烟烟雾中含有4000多种化学物质，严重危害身体健康。吸烟会加速皮肤衰老。因为烟草提取物会改变调节皮肤细胞更新的蛋白质的活性。每吸一口烟，就会产生20万个对皮肤细胞有直接损害的自由基，进而促进皱纹和黑眼圈的出现，肤质变差，肤色也会变得暗淡无光。过度饮酒则会使真核细胞线状染色体末端的端粒缩短，导致细胞加速衰老。而长期保持健康的饮食和生活习惯则有助于延长端粒。

过度日晒

长时间暴露在紫外线下会损害皮肤细胞，也会减少胶原蛋白和弹性蛋白的产生，从而导致一系列皮肤衰老现象的出现，如皮肤干燥失去弹性，产生皱纹等。为了避免这些现象，无论什么季节都要注意防晒措施。因为即便在冬天或是阴天的情况下，皮肤依然有可能受到紫外线的伤害。

睡眠不足

成年人通常需要保障7小时的睡眠时间。当睡眠不足时，人体容易产生疲劳和烦躁感，长期睡眠不足则会造成体重增加，衰老加快。

吃太多糖

糖分摄入过多时，胰岛素就会激增，从而造成胶原蛋白减少，促使皱纹产生。

久坐不动

久坐不动会导致人体过早衰老。无论是20岁的办公室白领还是60岁的退休老人，经常活动身体都很重要。锻炼可以使身体保持活力，自然也有助于抵抗衰老。