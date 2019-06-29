受访专家：黑龙江中医药大学附属第一医院肝脾胃病科主任医师 王海强

治未病中心副主任医师 孙志新

在解剖学中，青筋是人体皮下可以看见的静脉血管。而中医理论中，青筋常被归结为络脉，青筋暴起则是身体感受外邪，气机壅滞，血行不畅，最终形成的脉络迂曲。黑龙江中医药大学附属第一医院肝脾胃病科主任医师王海强、治未病中心副主任医师孙志新认为，无论人体哪个部位的青筋异常暴鼓, 都是人体痰、湿、疹、毒等积滞的反映。因此，学会观察头面部、躯干、四肢等部位的青筋，对于初步识别疾病类型，做到提前预防和及早就医都有帮助。

太阳穴现“青筋”，控制血压从“头”找。从中医临床来看，太阳穴“青筋”往往提示头部疾病和高血压疾病。太阳穴青筋凸起，除神经性头痛（血管搏动）所引起外，多数情况是肝阳上亢（表现为眩晕耳鸣、面红目赤、急躁易怒、心悸健忘、失眠多梦、腰膝酸软、口苦咽干、舌红等）的外部表现。由于太阳穴部位皮肤薄，血管浅，青筋表现的也较为明显。因肝阳上亢型高血压是引起脑卒中等心脑血管疾病的主要病因，因此太阳穴出现青筋时，提示人们应该重视血压变化，预防脑卒中给身体带来的危害。

《黄帝内经》认为“诸风掉眩，皆属于肝”，肝阳上亢型高血压是体阴虚或肝郁化火、肝肾阴虚不能制阳造成，以至阴虚于下、阳亢于上，故治疗宜以平肝潜阳为原则。生活中要避免长期过度紧张的工作，保证充足睡眠不熬夜；适当放松自己，选择合适的运动进行锻炼；饮食上推荐吃芹菜凉拌海带，有平肝、清热、降压等功效。

胸腹部出青筋，脏腑器官显疾病。胸腹部出现的青筋多与气机运行不畅有关。气为血之帅，血为气之母，气机推动无力，则形成气滞血瘀：腹中之气与肝胆、脾胃有关，青筋提示中焦脏腑（包括脾、胃、肝、胆）功能失常；胸中之气与心、肺之气相关，气机不畅可表现为肺气瘀滞、胸痹和乳腺疾病等。

所以，当胸腹部出现青筋时，应到医院进行系统检查，排查疾病可能，及早治疗。

手心手背有青筋，身体多亏虚。手是人体最重要的器官之一，手的外形改变也最容易被发现。在中医经络学说中，手是多条经络的端点，手三阳经、手三阴经均循行于此。因此，手心和手背上出现异常青筋，也与经络异常存在着某些特定联系。

1.手阳明大肠经。此经络循行于手背食指处，提示消化、神经系统疾病。患手阳明大肠经疾病者，症状主要反映在头、面、耳、鼻、喉等处，大肠经的失调会引致头痛、腹痛、泄泻、便秘、痢疾等。

2.手太阳小肠经。此经络循行于手背小拇指处，《灵枢·经脉》对此经脉病候的记载归纳为小腹胀痛、咽痛、耳聋、大便泄泻等。

3.手少阳三焦经。此经络循行于手背中指处，提示内分泌、循环系统疾病。三焦经主气，为人体血气运行的要道，此经络异常会引起免疫力下降，易得慢性疾病。

4.手太阴肺经。此循行于手掌拇指处，提示呼吸和免疫系统疾病。临床表现为肺部胀满、气喘、咳嗽，实证多见肩背疼痛、感冒风寒、自汗出、伤风；虚证多见肩背疼痛、怕冷。

5.手少阴心经。此经络循行于手掌小拇指处，提示循环、神经系统疾病，表现为胸口沉闷、头痛、心烦、失眠多梦、神志失常。

6.手厥阴心包经。此经络循行于手掌中指处，提示内分泌、循环系统疾病。该经发生病变，主要表现为手心热、腋下肿、胸胁胀闷、心痛、心烦、面红、目黄、喜笑无常等症状。

膝部有青筋，风湿常报到。血得温则行，得寒则凝，机体感受风寒湿邪，形成寒凝血滞，脉络瘀滞便可表现为青筋显露。膝盖青筋代表局部邪气存于此处，腰膝伤与湿者，下胁受之。膝盖部位出现的青筋多与寒湿相关，即常见的风湿类疾病。

因此，除了在医生辨证下系统治疗，风湿人群在生活中还应注意不能饥饱失常，要保持情志舒畅。如与感受湿邪相关，则少吃滋腻厚重之品，外湿避免久居湿地为宜。如与感受寒邪相关，则穿衣应适宜节气，避以外邪。

小腿青筋蚯蚓状，静脉曲张常滋扰。小腿上的青筋蜿蜒纡曲，甚至成团块状，这类病症表现在人群中较为常见，此处青筋与下肢静脉曲张有密切联系。此病属中医“筋瘤”范畴，《外科正宗·瘿瘤论》记载：“筋瘤者，坚而面紫、累累青筋，盘曲甚者，结若蚯蚓。” 因此小腿出现青筋凸起，提示患有静脉曲张。

预防静脉曲张应从避免长期站立、防止腹腔内压长期升高、抬高患肢，促进下肢静脉血液回流、穿弹力袜等几个方面下手，这样可让下肢“小蚯蚓”无处遁形。

小儿面部有青筋，脾肺多疾病。颜面居于全身的首要地位，是脏腑气血的外荣，又为经脉之所聚。青筋出现在面部的情况，在儿童中较为常见。有研究表明，小儿面部有青筋者常疾病缠身，其中以反复感冒、哮喘、厌食症较多，中医辨证为脾肺气虚。而青筋的分布部位则以鼻梁部居多，鼻梁在中国相术中称之为“山根”。古代中医文献中也提及山根青筋与疾病的关系, 如《幼幼集成》提出“山根青黑,每多灾异”；《幼科全书》指出“凡观小儿形色，青筋脾热生风”，指出以脾肺疾病较多见。

小孩脾肺气虚，建议家长可通过小儿推拿增强孩子体质，常用的推拿手法有补脾经、揉膻中、按揉肺俞、揉足三里等。父母宜培养孩子正常饮食习惯，如定食定量、少吃甚至不吃高脂、高糖食物，以免产生饱胀感而降低食欲。小孩脾肺气虚适合吃葡萄、柠檬、木瓜、草莓、菠菜、红萝卜、茼蒿、豌豆等食物。正常的作息及适度户外运动，都可避免气虚加重。

女性嘴角有青筋，妇科疾病会登门。中医临床发现，在女性人群中，青筋常出现在嘴角部位，而此部位是膀胱和子宫的分布区。因此，提示女性应注意防范妇科疾病的发生。建议及时到医院做妇科相关检查，把患病风险降到最低。

预防妇科常见病，可常按子宫穴：该穴位于下腹部，前正中线，脐中下4寸，中极穴旁开3寸处。子宫穴可调经止带、活血化瘀，适用于月经不调、崩漏、痛经、子宫内膜炎、附件炎、慢性盆腔炎等调理。

需要提醒的是，虽然机体各部位出现的青筋具有一定的疾病提示作用，但观筋知病也要根据个人情况而定。比如，有的男士本身血管就比较粗大；有的人长期从事重体力劳动, 静脉血管比一般人明显； 有的人喝酒或运动后血管会不同程度地凸起等。因此，应在平时留心自己身体各部分的青筋情况，若发现与往常略显不同时，就要加以关注，必要时就诊。（本报特约记者 郑文韬）